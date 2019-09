Ewan sprint naar zege in Brussels Cycling Classic, Philipsen derde Marc Ghyselinck

07 september 2019

16u03 2 Wielrennen Caleb Ewan (25) reed zijn laatste koers van het seizoen en hij won hem ook. Op het einde van een “stresserend” seizoen was Ewan de snelste sprinter in de Brussels Cycling Classic. Pascal Ackermann en Jasper Philipsen maakten de top drie compleet.

🇧🇪 #BCC19



Congrats to @Ackes171 on a hard-fought second place today 💪🏻💪🏻



🎥 Relive the extremely tight final sprint right here 👇🏻pic.twitter.com/sUqW7QmhlX BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

Ewan stapte vorige week in de tweede rit van de Deutschland Tour uit de wedstrijd. De Australiër voelde toen al dat hij het niet meer had. Niet meer de snelheid, niet meer de gedrevenheid, niet meer de klasse die het zo’n glorieuze Tour de France voor hem hebben gemaakt.

Ewan won daar drie ritten in de sprint. Het was zijn eerste Tour de France, zijn eerste grote ronde die hij tot het einde uit reed. En op die allerlaatste dag won hij ook nog de sprint op de Champs Elysées.

Ewan heeft daarna nog de Prudential Ride London gereden, waar hij opgaf. Hij werd tweede in Hamburg, gaf op in de Deutschland Tour en gisteren was het dus opnieuw raak.

“Deed beter dan verwacht”

“Ik dacht niet dat ik vandaag de sterkste sprinter was. Ik moest het slimmer aanpakken, als ik wilde winnen. Ik wist dat ik zo lang mogelijk moest wachten, met zo’n finish waar de wind op kop staat en het nog licht bergop gaat. Normaal begin ik op tweehonderd meter voor de streep aan mijn sprint, dit keer heb ik veel langer gewacht. Mijn benen zijn niet meer zo goed als ze in de Tour waren.”

En dat is dus het einde van het seizoen 2019 voor Caleb Ewan. Hij won tien keer. Daarbij ook nog twee etappezeges in de Giro. Ewan was dit jaar de nieuwe aanwinst van de Belgische Lotto-Soudal ploeg en die staat vandaag op 22 overwinningen. Bijna de helft daarvan staat op naam van Ewan. Dan heb je een lange vakantie wel verdiend, vinden ze ook bij Lotto.

“Vorige week in Duitsland voelde ik me uitgeput. Ik heb zoveel mogelijk gerust tot de Brussels Cycling Classic. Ik win, gelukkig. Het is een erg stresserend seizoen geweest voor mij. Niet in de slechte betekenis van het woord. Ik veranderde van team, ik wilde het goed doen in 2019, ik vond dat 2018 niet goed was geweest. Ik had veel druk. Ik begon niet zo goed. Maar als ik nu terugkijk mag ik gelukkig zijn met mijn eerste seizoen bij Lotto. Het is nu tijd om er even uit te gaan en de focus op 2020 te leggen.”

Hebben drie overwinningen in de Tour zijn leven veranderd? Op een manier wel, zegt Ewan. “Als sprinter is dat het hoogste wat je kunt bereiken. Ik deed beter dan verwacht. Nu voel ik me uitgeput. Ik werd ook vader kort voor de Tour. Elke jonge vader of moeder kan je vertellen dat je de eerste twee maanden na de geboorte niet veel slaapt. Dat was voor mij niet anders, toen ik na de Tour weer thuis in Monaco kwam. En je kunt ook niet zeggen dat je in de Tour veel kans krijgt om uit te rusten.”

Philipsen: “Derde is niet genoeg”

Caleb Ewan won, maar wellicht reed Jasper Philipsen (21) in de Brussels Cycling Classic de snelste sprint van allemaal. Philipsen werd derde en hij vond dat “k*t”.

Daar zou nog een woordje worden over gezegd met zijn ploegmaat/kopman Alexander Kristoff. Philipsen moest de sprint aantrekken voor Kristoff, maar die koos voor het wiel van de Duitser Pascal Ackermann. Ackermann werd tweede, voor Philipsen. Kristoff was zevende.

“Ik zat klaar om de sprint aan te trekken”, zegt Philipsen. “Toen Kristoff mij voorbij ging, naar Ackermann, zat ik daar nog met de goede benen. Dan ben ik zelf van redelijk ver beginnen sprinten. Ik schrok dat ik nog kon meedoen voor de zege. Ik geloofde er niet in. Ik werd derde, dat is niet genoeg.”

#BCC19 - Top 10 pic.twitter.com/C0WIX55KZY La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link