Ewan klopt Sam Bennett en Merlier in openingsrit Ronde van Wallonië: “Prima test voor de Tour” BA

16 augustus 2020

20u48 4 Wielrennen De kop is eraf. Ook bij Lotto-Soudal weten ze weer wat winnen is. Caleb Ewan brak de ban in de openingsrit van de Ronde van Wallonië.

Lotto-Soudal begon het seizoen uitstekend, met in januari drie zeges in de Tour Down Under via Caleb Ewan (2) en Matthew Holmes. Maar daarna viel de motor stil. Er volgde enkel nog een ritzege voor Ewan in de UAE Tour eind februari. De corona-break werkte niet inspirerend, want de lijn trok zich door in deel twee van het seizoen: de mannen van Lelangue bleven de voorbije weken onder de verwachtingen. Philippe Gilbert wond er geen doekjes om in Templeuve bij Doornik: “Dit zal de hele ploeg deugd doen.”

In de clinch met Merlier

De afwerker van dienst was dezelfde als in de eerste helft van het seizoen: Caleb Ewan. Hij zat niet eens zo goed geplaatst bij aanvang van de massasprint, maar had aan een klein gaatje genoeg. De Australiër remonteerde onder meer Bennett, Démare en Bouhanni en kwam er overtuigend uit. De enige die ongeveer dezelfde snelheid haalde, was Belgisch kampioen Tim Merlier. De man waarmee Ewan in de clinch was gegaan op 400 meter van de streep. “Plots reed hij tegen me aan. Raar, want ik zat vlak achter Jasper De Buyst, mijn lead-out. Normaal is daar respect voor en moet je niet vechten voor het wiel van je ploegmaat.”

Uit de helikopterbeelden bleek dat Merlier ongewild in botsing kwam met Ewan: vlak voor hem ging de deur dicht. Hoe ook, Ewan was heel tevreden met zijn overwinning. “Dit was een prima test voor de Tour”, zei hij. “Dit is een ideale koers om de sprinttrein te testen, om wedstrijdritme te kweken en om vertrouwen op te doen.”

Dat laatste was nodig na een tegenvallende Milaan-Sanremo. Ewan had daar veel van verwacht. “Ik was ontgoocheld, ja. Maar ondertussen moet ik gewoon toegeven dat het met dat warm weer en het nieuwe parcours gewoon te zwaar voor me was.”

Sprinttrein

Ewan trekt over tien dagen zorgenvrij naar Nice voor le Grand Départ. Hij toonde zich vooral opgetogen over het werk van zijn ploegmaats. “Het is de eerste keer dat we met de hele sprinttrein samen zijn”, zei hij. Hij vormt normaal een vaste combinatie met Jasper De Buyst en Roger Kluge, maar dit was de eerste keer dat ook John Degenkolb erbij was. “Er is nog wat finetuning nodig. De volgorde van de trein staat nog niet vast. Jasper is sowieso de laatste man, maar we zijn er nog niet uit hoe we de posities van Roger en John gaan invullen. Wellicht zal dat afhangen van hoe zwaar de rit en de aankomst is. Een luxeprobleem, inderdaad.”