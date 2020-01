Ewan heerst in tweede rit Tour Down Under, Philipsen vierde. Vrees voor sleutelbeenbreuk Hermans JDK

22 januari 2020

05u33

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Lily was er. Zijn schattige dochter en geluksbrenger. En dus won Caleb Ewan de tweede rit in de Tour Down Under. Na een lastige finale rekende hij in de spurt af met Impey en Haas. Jasper Philipsen werd vierde. Ben Hermans kwam in de slotfase zwaar ten val. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Mama Ryann straalde in Stirling. En met haar ook de kleine Lily, die papa met grote ogen verwelkomde. Wow, Caleb Ewan. Wát een spurt alweer. Het indrukwekkende acceleratievermogen in de laatste rechte lijn, waarmee hij zondag al de Schwalbe Classic won, bleek opnieuw een dodelijk wapen. Een wereld van verschil met hoe hij dinsdag de openingsrit had afgesloten. Als zevende. “Veel te ver, zat hij”, vond Lotto-Soudalploegleider Herman Frison. Dat had ook met de spurtvoorbereiding te maken, natuurlijk. “Ik denk dat we die etappe iets te makkelijk en te ontspannen hebben benaderd”, aldus Ewan. “Ik zei: ‘zet me af in een goed wiel’. Maar dat lukte niet echt. Waardoor we niet het resultaat kregen dat we beoogden. Dat zorgde voor ontgoocheling. Maar we hebben eruit geleerd.”

Well that was a great finish! 🥇Caleb Ewan 🥇does it again, this time in Stirling for @Lotto_Soudal #tourdownunder #winner pic.twitter.com/7E8VNScJAO Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link

Lees: de spurt werd ’s avonds, tijdens de debriefing in het Hilton Adelaide, nog eens herbekeken, geanalyseerd en bediscussieerd. “We wisselden ideeën uit, wezen elkaar op wat beter kon. Met positief gevolg. Vandaag hebben we ons véél beter geweerd in de finale. We sloegen terug. De jongens leverden uitstekend werk. Hielden me de laatste lokale ronde goed voorin. Dat heb ik nodig. The easiest ride possible, de makkelijkst mogelijke rit. In de laatste twee kilometer namen ze me op sleeptouw, waarop ik zelf mijn sporen koos en mijn plan trok in de sprint. Hét verschil met dinsdag is ook dat het altijd veel moeilijker afwerken is met een fris peloton op lange brede wegen dan in een lastige, technische finale met een uitgedunde hoofdmacht. Na zo’n opwindende etappe had je wel twee mogelijke eindscenario’s: of er won een pure spurter zoals ik, of een puncher à la Impey of Haas? Het podium en bij uitbreiding de top tien werd dan ook een mix van beide types renner.”

Philipsen: “Sprint van stervende zwanen”

Na een vierde plaats in de Schwalbe Classic en een tweede in de eerste rit van de Tour Down Under werd Jasper Philipsen opnieuw vierde. “In een zware sprint, een van stervende zwanen”, omschreef hij het. “Je mag mij daar ook bijrekenen. Ik zat goed, maar toen ik aanging voelde ik mijn benen snel vollopen. Het ging in de finale constant bergop, tegen de verzuring aan. Ik had niet zoveel meer over. Ewan kan dit perfect, met zijn 68 kilo in combinatie met zijn onmiskenbare power. Hij komt aan een hoog wattage per kilogram lichaamsgewicht en dat heb je op dit soort finish wel nodig. Zelf sta ik daar nog iets te ‘vet’ voor. (lacht) Er moet een paar kilo’s af om op zo’n aankomststrook iets te laten zien. Dat ik vierde werd, heeft ook deels te maken met het feit dat het al bij al een rustige rit werd en er enkel in de slotronde volle bak naar boven werd gereden. Dan lukt dat wel.”

Sleutelbeenbreuk voor Hermans?

Uiteindelijk spurtte een groep van slechts een dertigtal renners in Stirling voor de zege. Gevolg van een breuk na een grote valpartij in de slotfase. Met onze landgenoot Ben Hermans als voornaamste slachtoffer. De Limburger van Israel Start-Up Nation greep meteen naar het linker sleutelbeen en kwam in tranen toe aan het teambusje. “Er wordt gevreesd voor een breuk”, aldus ploegleider Eric Van Lancker, die de valpartij zelf niet zag gebeuren. “Het was redelijk vooraan in het peloton, dat na een redelijk kalme rit nog vrij groot was. In zo’n situatie denken er veel dat ze nog kunnen winnen, natuurlijk. Zowel sprinters als klassementsrenners. Dan krijg je een nerveuze bedoening en onvermijdelijk ook zulke dingen.”

“Er lagen een paar spurters bij (o.a. Europees kampioen Elia Viviani, die geschaafd en gescheurd over de streep kwam). André Greipel (ploegmaat van Hermans, red.) kon de val nog net ontwijken, maar werd opgehouden. Ik heb Ben al even gesproken in het tentje van de medische verzorging. Hij weende. ‘Waarom ik?’, is de vraag die hij zichzelf stelt. Zo jammer. Hij heeft een uitstekende winter achter de rug, had echt toegewerkt naar deze Tour Down Under. Hij was klaar, heel goed zelfs. Zonder die pech zou hij zeker meegespeeld hebben voor de eindzege. Brute pech, is het.”

Inside the last 3km, there was a big pile up of riders thinning out the field significantly #tourdownunder #crash pic.twitter.com/VSAGuaP1si Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link

@hermansben is obviously out of the race and is clearly frustrated. He came here in great shapes and with high hopes to contend the GC. But even on the way ti the hospital he sent a message of appreciation to his teammates. “Sorry guys. You did great today”. #TourDownUnder Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy(@ YallaIsraelSUN) link

De tweede etappe startte met vier lokale ronden in Adelaide Hills, een gebied dat door de bosbranden werd geteisterd