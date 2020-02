Ewan heeft weer het beste eindschot op Hatta Dam in UAE Tour, Campenaerts toont zich in finale SVBM

24 februari 2020

13u36 0 Wielrennen Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft de tweede rit in de UAE Tour op zijn naam geschreven. Met een sterk eindschot op Hatta Dam haalde hij het voor Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ewan wint voor het tweede jaar op rij op Hatta Dam en neemt de leiderstrui over van Pascal Ackermann, die gisteren de openingsetappe won na een massasprint.

Na de biljartvlakke etappe van gisteren kreeg het peloton vandaag wat meer hoogteverschil te overwinnen. De finish lag op Hatta Dam, een puist van 600 meter aan 7%. Ideaal voor de springveren à la Pogacar, maar Caleb Ewan bewees vorig seizoen dat ook sterke sprinters niet kansloos zijn.

Twee renners vormden de ontsnapping van de dag. Opvallend: de Serviër Veliko Stojnic en de Italiaan Leonardo Tortomasi zaten ook gisteren al in de vroege vlucht. Dankzij de bonificaties onderweg stonden ze respectievelijk derde en vijfde in het algemeen klassement. Stojnic liet zich na de tweede tussensprint terugzakken naar het peloton, omdat hij virtueel de leiderstrui in handen had. Hij mocht wel geen tijd verliezen op Hatta Dam.

De grote meute liet Tortomasi spartelen tot 24 kilometer van het einde. De storm naar de voet van Hatta Dam kon beginnen. In de laatste 10 kilometer trok Movistar stevig door op een hellend stuk. Pascal Ackermann had al snel begrepen dat hij geen tweede ritzege op rij zou pakken. Victor Campenaerts - in zijn eerste koers voor NTT - trok ten aanval in de laatste meters voor de afdaling. Hij kreeg de Italiaan Conci mee. In de achtergrond ging het dan weer te snel voor Chris Froome, die zijn comeback maakt na zijn zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné vorig jaar.

Campenaerts en Conci reden 20 seconden voorsprong bij elkaar, maar tegen het aanstormende peloton waren ze niet opgewassen. Op drie kilometer van het einde werd Campenaerts ingelopen. Hatta Dam is een steile aankomst, toch waren het de sprinters die het uitvochten voor de overwinning. Sam Bennett ging van ver, maar Ewan liet zich niet verrassen en won voor het tweede jaar op rij op Hatta Dam. Bennett strompelde als tweede over de meet, Démare werd derde. Ewan - gisteren tweede - neemt de leiderstrui over van Ackermann.