Ewan heeft maar één wens na tweede plek van vorig jaar: "Geef me dezelfde benen als toen"

Joeri De Knop in Italië

23 maart 2019

09u01 0 Milaan-Sanremo Twintig jaar! Caleb Ewan (24) schrikt ervan. Zo lang is het effectief geleden dat een Lotto-renner nog eens La Primavera won. Breekt hij vandaag de ban? De ploeg wil het graag. En Ewan wil het graag. “We zitten op dezelfde golflengte.”

Neem ons nog één keer mee naar zaterdag 17 maart 2018, Caleb. Op de Via Roma sprint je met sprekend gemak Démare uit het wiel. Maar net voor je uit rijdt ene Vincenzo Nibali. Balen?

“Doorgaans is dat het gevoel dat past bij een tweede plaats, ja. Toch probeerde ik het positief te benaderen. Ik was erin geslaagd om er nog een stevige spurt uit te persen. Niet evident na een koers van 300 kilometer. No regrets, dus. Ik deed wat ik kon. (lacht) Helaas bleek dat niet genoeg.”

Ook geen evidentie voor een spurter: je overleefde Cipressa en Poggio. ‘Easy going’, zelfs.

“It’s never easy, makkelijk is het nooit. Maar het klopt dat ik me super voelde op de capi. Ik kwam geen moment in de problemen en rondde ze in prima positie. Op de Cipressa voelde ik al dat er een mooi resultaat in zat. Ik was ervan overtuigd dat ze me er op de Poggio niet zouden afrijden.”

