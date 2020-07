Evenepoel zet straf nummer neer op Picon Blanco en pakt met overmacht leiderstrui in Ronde van Burgos DMM

30 juli 2020

17u13 71 Wielrennen Bam, another one! Patrick Lefevere mag zijn gebruikelijke tweet bij een overwinning van zijn ploeg weer bovenhalen. En wat voor één: Remco Evenepoel (20) pakte op de steile Picon Blanco uit in de Ronde van Burgos. Onze landgenoot wordt ook de nieuwe leider. “Ik wil de trui houden tot het einde.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Wanneer ik tevreden zal zijn? Als ik geen tijd verlies”, zei Remco Evenepoel voor de start van de derde rit in de Ronde van Burgos aan onze man ter plaatse. Een vrij voorzichtige uitspraak voor de anders altijd lef tonende Evenepoel. Met de Picon Blanco wachtte immers zijn eerste, serieuze test sinds de coronabreak.

Bam @EvenepoelRemco @deceuninck_qst great job @VueltaBurgosBTT Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

De slotklim was goed voor 8,2 kilometer klimmen aan gemiddeld 9,3 procent. Meer nog dan dat zou vooral de concurrentie van mannen als Valverde, Landa en Carapaz een nieuwe lakmoesproef worden voor Evenepoel, die dit najaar vol voor het WK tijdrijden en de Giro wil gaan.

Op weg naar de Picon Blanco - niet te verwarren met het sterke, Noord-Franse aperitiefdrankje - flink wat actie. Het hele peloton liet zich verrassen door een bruuske waaier van Team Ineos en Bora-Hansgrohe. Na enkele razendsnelle kilometers werd de orde net voor de finale weer hersteld.

Op de slotklim zelf was het Ben Hermans die de debatten opende in het peloton. Onze landgenoot ging op zoek naar eenzame leider Adria, die even eerder was weggesprongen uit de vlucht van de dag met daarbij ook Edward Theuns. In de rug van Hermans bepaalde Mitchelton-Scott het tempo voor Yates en Chaves.

Evenepoel liet zich ondertussen wat verdwijnen. Onze landgenoot bekeek het vanop de tweede rij, maar liet zich bij elke tempoversnelling geruisloos meeglijden. Pas toen Chaves zijn kaarten op tafel gooide, werd duidelijk hoe sterk Evenepoel was. Onze landgenoot sloot snel aan om even later met een counter uit te pakken.

Chaves en Bennett bleven ter plaatse trappen. Evenepoel had op slag een kleine halve minuut beet met nog twee kilometer te gaan. Met de wind op kop bleef de voorsprong ondertussen groeien. Zelfs een sterk terugkerende Mikel Landa kreeg onze landgenoot niet meer in het vizier.

Van “geen tijd verliezen” ging het met de trui wijd open geritst naar tijd winnen. Evenepoel hield aan de meet 18 tellen over op Bennett en 32 op Landa. Ben Hermans werd 6de. De wereldtop kloppen op bergop? Check. Winnen op een lange, steile slotklim? Dubbelcheck.

Kan Evenpoel hetzelfde in de klassiekers dit najaar? Doe mee aan het online wielerspel Goudenklassiekers.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.

Evenepoel: “Hoorde vanuit ploegwagen dat ik iets moest proberen”

Als de wereld nog twijfels had bij de vraag of Evenepoel de toppers aankan op een steile, lange slotklim, dan kwam het antwoord overtuigend op de Picon Blanco. “Het was een stevige dag”, vertelde Evenepoel in een eerste reactie. “Het was lastig aan het eind. Op twee kilometer van de aankomst kwam ik in open veld terecht en er stond veel wind.”

“Ik gaf vol gas, terwijl de wind op kop stond. Maar die wind is er voor iedereen, dus was het zaak om te blijven duwen. Ik hoorde dat mijn voorsprong steeds groter werd. Zonder mijn ploeg was het vandaag niet gelukt. We hebben deze rit goed verkend en onderweg hielden mijn ploegmaats me goed uit de wind.”

“Het doel was om geen tijd te verliezen vandaag”, ging Evenepoel verder. “In de wagen zagen ze dat ik nog fris zat, terwijl de rest behoorlijk aan het afzien was. Ook ik zat op de limiet, maar ze vertelden me dat ik iets moest proberen. Zonder risico’s kun je niet winnen. Ik ben blij dat het gelukt is.”

Evenepoel heeft met zijn overwinning ook de leiderstrui beet. Morgen wacht een eerder vlakke rit, zaterdag is er weer een aankomst bergop in de Ronde van Burgos. “Ik heb vertrouwen in de ploeg en de ploeg in mij. Het is nog niet ‘in the pocket’, maar ik wil de trui houden tot het einde. Nog twee dagen te gaan.”

De laatste twee kilometer in beeld:

3ª etapa | #VueltaBurgos



🏁 2 km a meta



Gran actuación de @rogeradria_ del @EqKernPharma



🖥 Streaming: https://t.co/ZJa8BfIzNA pic.twitter.com/v1EeXVgWna Vuelta a Burgos(@ VueltaABurgos) link

3ª etapa | #VueltaBurgos



🥇 @EvenepoelRemco del @deceuninck_qst gana con poderío en la meta de Picón Blanco - Espinosa de los Monteros



Se sitúa como nuevo líder de la general con 18" de ventaja respecto a @georgenbennett



💜 Provincia de #Burgos pic.twitter.com/2befgOsAwA Vuelta a Burgos(@ VueltaABurgos) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.