Evenepoel wint in Italië na ferme solo: “Geweldige dag” DMM

27 juli 2019

17u10 90 Wielrennen Remco Evenepoel heeft opnieuw een visitekaartje van zijn kunnen afgeleverd. Onze jonge landgenoot won ver weg van de drukte in de Tour de derde rit van de Adriatica Ionica Race. Evenepoel (19) haalde het na een solo van iets meer dan 25 kilometer met twee minuten voorsprong.

Heuvelachtig terrein in de Adriatica Ionica Race. Al Deceuninck-Quick.Step wat de klok slaat ook. De ploeg van Lefevere haalde in de openingsrit één, twee en drie binnen. Hodeg won toen voor Senechal en Gilbert. Er was ook een valpartij van Evenepoel in de Italiaanse rittenkoers, maar onze jonge landgenoot zette vandaag weer de puntjes op de “i”.

Evenepoel ging in de rit naar Monte Quarin alleen in de aanval. Op 25 kilometer ging hij op zoek naar vluchter Fausto Masnada. Evenepoel ging op en over de ritwinnaar uit de Giro. Niemand anders die de renner uit Schepdaal kon volgen. Het verdict was duidelijk aan de meet: Evenepoel won met 2:13 voorsprong op de nummer twee: ploegmaat Philippe Gilbert. Morgen wacht de slotrit over vrij vlak terrein naar Trieste. Mark Padun blijft leider. Hij heeft zes tellen voorsprong in het klassement op Ben Hermans.

.@EvenepoelRemco, we tip our hat to you! That was an amazing ride today in #AIR2019 👏 pic.twitter.com/j8QnkoBVI7 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Evenepoel: “Geweldige dag”

“Vandaag moesten we werken voor Gilbert”, sprak Evenepoel na z’n overwinning. “Op de voorlaatste klim kwam er een aanval die ik moest beantwoorden. Ik hield vol en zag de kloof achter mij groeien. Dus bleef ik doorduwen. Op de top had ik Masnada bijne te pakken en in de afdeling ging ik met hem mee. Maar hij werkte niet mee, dus deed ik er alles aan om hem te lossen en dat lukte. Dit was een geweldige dag.”