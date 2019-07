Evenepoel wint in Italië na ferme solo: “Constant tegen de limiet” DMM/JDK

27 juli 2019

17u10 90 Wielrennen Remco Evenepoel heeft opnieuw een visitekaartje van zijn kunnen afgeleverd. Onze jonge landgenoot won ver weg van de drukte in de Tour de derde rit van de Adriatica Ionica Race. Evenepoel (19) haalde het na een solo van iets meer dan 25 kilometer met twee minuten voorsprong.

Heuvelachtig terrein in de Adriatica Ionica Race. Al Deceuninck-Quick.Step wat de klok slaat ook. De ploeg van Lefevere haalde in de openingsrit één, twee en drie binnen. Hodeg won toen voor Senechal en Gilbert. Er was ook een valpartij van Evenepoel in de Italiaanse rittenkoers, maar onze jonge landgenoot zette vandaag weer de puntjes op de “i”.

Evenepoel ging in de rit naar Monte Quarin alleen in de aanval. Op 25 kilometer ging hij op zoek naar vluchter Fausto Masnada. Evenepoel ging op en over de ritwinnaar uit de Giro. Niemand anders die de renner uit Schepdaal kon volgen. Het verdict was duidelijk aan de meet: Evenepoel won met 2:13 voorsprong op de nummer twee: ploegmaat Philippe Gilbert. Morgen wacht de slotrit over vrij vlak terrein naar Trieste. Mark Padun blijft leider. Hij heeft zes tellen voorsprong in het klassement op Ben Hermans.

.@EvenepoelRemco, we tip our hat to you! That was an amazing ride today in #AIR2019 👏 pic.twitter.com/j8QnkoBVI7 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Evenepoel: “Geweldige dag”

“Dit was op voorhand niet gepland, want de finish lag ideaal voor Philippe Gilbert”, zei Evenepoel na zijn huzarenstukje. “Dus op de voorlaatste klim moest ik meeschuiven. Plots zag ik dat ik een kloof had. Dan ben ik doorgereden en tot aan de finish à bloc gereden. Het was constant tegen de limiet, want zo kon ik ook tijd goedmaken in het klassement. Het was een goede dag, blij dat ik het kon afmaken. We hebben opnieuw bewezen dat we sterk zijn als team.”

En morgen? “We gaan natuurlijk proberen dat James Knox zijn derde plaats in het algemene klassement kan vasthouden en misschien zelfs de leidersplaats kan overnemen. Want hij staat maar 15 seconden achter, je weet nooit. Maar we kunnen ook nog eens voor een rit gaat, want het is een tricky parcours en het kan regenen. Maar voor mij persoonlijk is de week sowieso al geslaagd.”

De volgende wedstrijd van Evenepoel wordt de Spaanse klassieker Clasica San Sebastian (3/8). Nadien volgt wellicht het EK tijdrijden in Alkmaar (8/8). Evenepoel was reserve voor die wedstrijd, maar door het afzeggen van uittredend Europees kampioen Campenaerts wordt hij mogelijk opgeroepen. “Er zijn gesprekken, maar het is nog niet zeker. We moeten nog zien of het goed in de planning past. Het zal een wat last-minute-beslissing worden of ik deelneem aan het EK tijdrijden of niet.”