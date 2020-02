Evenepoel wint de Ronde van San Juan: “Een fantastische week” Redactie

02 februari 2020

23u57

Bron: Belga 10 Ronde van San Juan Remco Evenepoel heeft de 38e editie van de wielerronde van San Juan (2.Pro) op zijn naam geschreven. In de zevende en laatste etappe kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. De dagzege in Argentinië was voor de Colombiaan Fernando Gaviria. Die haalde het na 141,3 km op een lokaal circuit in een groepssprint voor de Slovaak Peter Sagan en zijn landgenoot Alvaro Hodeg.

Voor de 25-jarige Gaviria was het al zijn derde ritzege deze week. Eerder won hij de tweede en vierde etappe. Evenepoel legde de basis voor zijn eindzege dinsdag met overtuigende winst in de tijdrit. Het twintigjarige toptalent wordt op het eindpodium geflankeerd door de Italiaan Filippo Ganna (tweede op 0:33) en de Spanjaard Oscar Sevilla (derde op 1:01).

Voor Evenepoel is het de tweede rittenkoers die hij wint. Vorig jaar was hij de beste in de Ronde van België. Op de erelijst in San Juan volgt Evenepoel de Colombiaan Winner Anacona op. “Ik heb vandaag mijn job gedaan, de eindzege was toch al bijna binnen. Het was een fantastische week. De hele ploeg was op de afspraak”, zei Evenepoel in een eerste reactie

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Col/UAE-Team Emirates) in 2u58:03

2. Peter Sagan (Slk) z.t.

3. Alvaro Hodeg (Col)

4. Manuel Belletti (Ita), 5. Hugo Hofstetter (Fra), 6. Rudy Barbier (Fra), 7. Davide Appollonio (Ita), 8. Sebastian Mora (Spa), 9. Nelson Soto (Col), 10. Marco Benfatto (Ita) ...

Eindstand:

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) in 23u13:59

2. Filippo Ganna (Ita) op 0:33.

3. Oscar Sevilla (Spa) 1:01.

4. Brandon McNulty (VSt) 1:21, 5. Miguel Eduardo Florez (Col) 2:11, 6. Nelson Oliveira (Por) 2:27, 7. Guillaume Martin (Fra) 2:28, 8. Cesar Paredes (Col) 2:36, 9. Gavin Mannion (VSt) 2:53, 10. Juan Pablo Dotti (Arg) 3:05 ...