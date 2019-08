Evenepoel wil winnen voor Lambrecht: “Ga er alles aan doen om de sterren mee te nemen voor ster aan de hemel” Redactie

07 augustus 2019

13u09

Bron: VTM Nieuws 1

“Ik ga er alles aan doen om de sterren mee te nemen, voor de grote ster aan de hemel.” Dat zegt Remco Evenepoel aan VTM NIEUWS over Bjorg Lambrecht, voor het EK tijdrijden in Alkmaar.

Evenepoel was zichtbaar nog steeds aangedaan door het overlijden van Bjorg Lambrecht, die eergisteren stierf na een zware val in de Ronde van Polen. “Ik ben heel hard geschrokken, het is allemaal heel oneerlijk”, zegt Evenepoel.

Het 19-jarige toptalent rijdt morgen het Europees kampioenschap tijdrijden. Hij wil de titel binnenhalen en opdragen aan Lambrecht. “Ik ga er alles aan doen om de sterren mee te nemen, voor de grote ster aan de hemel.” Evenepoel is op het laatste moment geselecteerd voor het EK, nadat Victor Campenaerts afhaakte. De youngster is meteen één van de favorieten voor de titel.