Evenepoel wellicht vandaag terug naar België nadat er drie breuken zijn vastgesteld, emotionele papa: "Een geluk dat Remco er nog is"

16 augustus 2020

16u22 132 Wielrennen Remco Evenepoel heeft drie breuken overgehouden aan zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Eén in het bekken en twee in het schaambeen. Het seizoen van de 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step zit er zo op. Wellicht maandag wordt hij overgevlogen naar België en overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals. Patrick Evenepoel, zijn papa: “Remco beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen.”



De hoop was om Evenepoel vandaag nog over te vliegen, maar omdat alles in één rechte lijn naar het AZ in Herentals (Toon Claes) moet was dat net iets te vroeg dag. Het is ook belangrijk dat Evenepoel liggend wordt vervoerd, opdat het bekken gestabiliseerd blijft. Een extra nacht in het ziekenhuis drong zich dus op.

Vader Patrick, die vandaag bij hem langs mocht nadat Remco de nacht had doorgebracht in het ziekenhuis van Como: “Remco slaapt veel. Hij vroeg ook meteen of hij nog de Giro kan rijden. Dat hebben we dus uit zijn hoofd moeten praten. Remco is vooral begaan met zijn team omdat ze zo hard gewerkt hebben voor hem. Hij blijft ook herhalen dat hij had kunnen winnen.”

Ook bloeduitstortingen op longen

Evenepoel kon tijdens de afdaling van de Muro di Sormano niet tijdig een muurtje ontwijken en viel in het ravijn, van een brug. Een diepe val, terwijl zijn fiets boven bleef staan. Enkele jaren geleden zagen we in de afdaling ook Jan Bakelants en Laurens De Plus zwaar ten val komen.

Hulpdiensten en mensen van de ploeg snelden te hulp en Evenepoel werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ploegleider Davide Bramati bevestigde dat Evenepoel op dat moment bij bewustzijn was en sprak. In Como werd hij onderzocht en daar werd duidelijk dat Evenepoel drie breuken heeft opgelopen. Eén in het bekken en twee in het schaambeen. Er zijn ook bloeduitstortingen op de longen.



Patrick Lefevere, mama Agna en vriendin Oumi zijn deze ochtend vroeg al terug naar huis gekeerd. “Remco is na zijn val over het stenen muurtje op zijn voeten terechtgekomen”, doet Patrick Lefevere het verhaal van de val. De ploegmanager van Deceuninck-Quick.Step trok naar het ziekenhuis. “De impact op zijn bekken was zwaar. Remco heeft een breuk opgelopen. Er is ook schade aan zijn longen. Wat dit betekent voor het verdere verloop van zijn seizoen? Ik vrees dat hij dit najaar veel naar tv zal moeten kijken, maar hij kan nog kijken. Dat is het belangrijkste. We houden hem hier nog ter observatie.”

Lefevere over Evenepoel:



Ploegleider Davide Bramati over de toestand van Evenepoel:



