Evenepoel vroeg niet zelf om WK-selectie, maar: “Zo’n kans laat ik niet liggen” Marc Ghyselinck & Jan Suykens

11 september 2019

06u00 0 Wielrennen Remco Evenepoel rijdt het WK wielrennen op de weg en neen, dat heeft hij niet zelf aan bondscoach Rik Verbrugghe gevraagd. Dat zei Evenepoel kort voor zijn vertrek naar Canada, waar hij de GP’s van Quebec en Montreal rijdt.

Remco Evenepoel vertrok gisteren met de rest van het Europese peloton per chartervlucht uit de Parijse luchthaven Charles De Gaulle naar Quebec in Canada. Evenepoel is bij de gelukkige Belgen die in de GP’s van Quebec en Montreal niet meer moeten knokken voor hun WK-­selectie.

Evenepoel kreeg naar eigen zeggen kort nadat hij in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden werd, zekerheid over deelname aan het WK op de weg. Vijf dagen eerder, op 3 augustus, had hij al de Clásica San ­Sebastian gewonnen.

Evenepoel: “Na dat EK heb ik met Rik ­Verbrugghe over het wereldkampioenschap gecommuniceerd. Hij vroeg: ‘Als de kans zich zou voordoen, ben je dan geïnteresseerd om mee te gaan?’ Ik zei jazeker, waarom niet? Zo’n kans wil ik niet laten liggen.”

Op zijn strepen staan

Dat hij op zijn strepen staat, zegt Evenepoel. “Als je doelen hebt en je werkt ergens voor, moet je stappen durven te ondernemen.”

Evenepoel zegt verrukt te zijn met zijn WK-deelname. “Ik had niet verwacht dat ik in mijn eerste profjaar al deel zou uitmaken van de Belgische WK-ploeg op de weg. De tijdrit had ik wel in gedachten. Zeker nadat ik Europees kampioen werd.”

Niets moet en alles kan voor Evenepoel. “Een WK van 285 kilometer is veel voor een jonge renner. Als hij 250 kilometer perfect werk doet, zal ik tevreden zijn”, vindt Rik Verbrugghe.

Ik denk niet dat ik moet focussen op de overwinning. Ik zal er alles aan doen om het team zo ver mogelijk te brengen Remco Evenepoel

Ook Evenepoel zegt dat 285 kilometer misschien te ver is. “Andere renners in de Belgische selectie met veel meer ervaring dan ik, kunnen die afstand beter aan. Ik ga naar Yorkshire met de beste bedoelingen. Het wordt een lang en een lastig WK. Het gaat de hele dag op en neer. Of dat echt mijn ding is, kan ik nog niet zeggen. Dat zullen we de dag zelf dan wel zien. Hoe lastiger de koers, hoe beter voor mij. Zo is het wel. Ik denk niet dat ik moet focussen op de overwinning. Ik zal er alles aan doen om het team zo ver mogelijk te brengen. En verder is elke ervaring welkom voor de komende jaren.”

Evenepoel denkt luidop aan de Spelen van Tokio 2020 en het WK daarna in het Zwitserse Martigny, dat een WK voor klimmers wordt.

In Canada herneemt Evenepoel de competitie. Van 29 augustus tot 1 september reed hij de Deutschland Tour. “Ik heb daarna een rustige periode gehad. In ­Quebec (vrijdag) zal ik weer in het wedstrijdritme moeten komen. In Montreal (zondag) wil ik een keer testen.”