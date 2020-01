Evenepoel vertrokken naar Argentinië voor start van zijn seizoen MXG

20 januari 2020

Remco Evenepoel (19) is gisteren op het vliegtuig gestapt richting Argentinië, dat toonde hij met een foto op Instagram. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick.Step start er zondag zijn seizoen in de Ronde van San Juan, een zevendaagse rittenwedstrijd. Vorig jaar reed Evenepoel daar de eerste koers uit z'n profcarrière. Hij werd er derde in de tijdrit en eindigde negende in het eindklassement. Dat leverde hem de jongerentrui op. Ook onder meer Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar maken deel uit van de selectie van Deceuninck-Quick.Step. Daags voor de start viert Evenepoel z'n 20ste verjaardag. (MXG)