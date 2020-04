Evenepoel verovert vrijdag de Muur en sluit deal met mentor Keisse: “Vijf keer meeklimmen voor een mattentaart” MCA/GVS

21 april 2020

De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM NIEUWS en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Vandaag: Iljo Keisse (37) en Remco Evenepoel (20). Niet zomaar ploegmaats bij Deceunick-Quick.Step, maar ook kamergenoten en de oudste de mentor van de jongste. In een uitgebreide videochat gaat het over de rol van Keisse in de ontwikkeling van Evenepoel, het thuiszitten, koersen in 2020 en óf het talent uit Schepdaal al wat kan rapen in een (eventuele) Giro. Maar het gaat ook over de challenges waar Remco zich sinds kort aan waagt.

Zijn reeks begon zondag met een fietstocht van 300 km. “Ik had geen last van een hongerklop, wat toch belangrijk is. ‘s Morgens had ik veel gegeten en onderweg stopte ik af en toe eens bij de bakker. In totaal had ik 7.000 calorieën verbruikt en 2.100 gegeten. Ik heb ervan genoten, en ‘s avonds was er een lekkere pasta van de mama.” Het doel? De mensen in de zorgsector mentaal steunen. “Zij hebben enorme drukke dagen. Met die challenges wil ik ook mezelf uitdagen. Maar ik mag natuurlijk niet over de rooie gaan. Ik moet binnen een paar maanden fris zijn. Alles is met de ploeg besproken en ik stuur de details door. Maar het belangrijkste: ik wil de zorgsector een hart onder de riem steken. Want zij gaan elke dag tot het uiterste.”



Mattentaart

De volgende uitdaging is vrijdag. Dan zal Evenepoel de Muur van Geraardsbergen veroveren. Hoe vaak hij de meest iconische helling van Vlaanderen zal oprijden, houdt hij nog geheim. Maar het zullen er heel wat meer zijn dan tien. Keisse - als trouwe ploegmaat - wil één klimmetje meerijden. “Maar soms is de Muur één keer oprijden al te veel. Als je hem tien keer écht opknalt, zal het sowieso pijn doen. Al denk ik wel dat Remco beter kan dan tienmaal.” Maar Evenepoel weet uiteindelijk een deal te sluiten met Keisse. “Als je vijf keer meeklimt, krijg je een mattentaartje.” Keisse: “Awel, voor een mattentaartje rij ik wel vijf keer mee die Muur op.”

Keisse en Evenepoel over elkaar als kamergenoten:



“Af en toe moet Remco eens met zijn kop tegen de muur lopen”



