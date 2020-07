Evenepoel verkent tijd- en bergrit Giro: “Parcours is zwaar, maar deze verkenning zal nuttig zijn in oktober” Redactie

12 juli 2020

14u06 0 Wielrennen Remco Evenepoel (20) rijdt dit najaar met de Giro d’Italia zijn allereerste grote ronde. De renner van Deceuninck-Quick.Step heeft van de ploegstage in Val di Fassa gebruik gemaakt om alvast twee ritten te verkennen.

Concreet gaat het om de etappes in het voorlaatste weekend van de Giro. De 14e rit is een tijdrit van meer dan 33 kilometer tussen Conegliano en Valdobbiadene. Die race tegen de klok zat ook in 2015 al in het parcours, maar was toen bijna dubbel zo lang. “We hebben de wegen en de gevaarlijke afdalingen van vijf jaar geleden verkend, omdat het factoren zijn die het lastig kunnen maken. Het was een nuttige test voor Remco. Hij kon het parcours eens bekijken en de belangrijkste hindernissen ontdekken”, aldus trainer Koen Pelgrim.

De 15e etappe eindigt met een aankomst boven op Piancavallo, een klim van 14,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%. Evenepoel weet meteen wat hem te wachten staat in oktober. “Ik ga niet liegen, het parcours is zwaar, maar nu kennen we het beter en deze verkenning zal nuttig zijn in oktober. Zelfs met het slechte weer lagen de wegen er goed bij. Het was ook goed om weer op mijn tijdritfiets te zitten, aangezien ik dit seizoen nog maar twee tijdritten afgewerkt heb.” Ter info: hij won die allebei. De tijdrit in de Ronde van San Juan en die in de Ronde van de Algarve. De Ronde van Burgos wordt voor Evenepoel de eerste koers sinds de coronabreak.

Lees ook:

Evenepoel overschouwt doelen en voegt twee Belgische koersen toe aan programma: “Geweldig, zo kort bij huis”