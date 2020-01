Exclusief voor abonnees Evenepoel verdedigt leiderstrui op hoge Alto Colorado: “Nachtmerriescenario is dat Remco in crisis gaat” Bart Audoore

31 januari 2020

07u24 0 Wielrennen Tweede examen voor Remco Evenepoel (20). Kan hij het ook bergop? Onze jonge landgenoot verdedigt vanavond in Argentinië zijn leiderstrui op de lange en hoge klim naar Alto Colorado.

Remco Evenepoel kan klimmen, geen probleem. Hij kan ook bijzonder goed tijdrijden, de bewijzen zijn er. Prima combinatie, want de klim naar Alto Colorado (2.565 meter hoog) pak je best aan als een tijdrit - in een vast tempo blijven en duwen. Officieel is de col 18,7 kilometer lang, maar al lang daarvoor loopt de weg omhoog. Afhankelijk van hoeveel stukjes afdaling je toelaat, kom je aan 80, 100 of zelfs 120 kilometer klimmen. “Nooit steil”, zegt ploegleider Davide Bramati. “Meestal iets rond 4 of 5 procent.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis