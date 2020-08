Evenepoel valt in ravijn tijdens Ronde van Lombardije, jongeling volgens arts wel bij bewustzijn Redactie

15 augustus 2020

17u20

Remco Evenepoel kwam tijdens de Ronde van Lombardije zwaar ten val in de afdaling van de Muro di Sormano. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step kon niet tijdig een muurtje ontwijken en viel in het ravijn, van een brugje. Een diepe val, terwijl zijn fiets boven bleef staan. Enkele jaren geleden zagen we in deze afdaling ook Jan Bakelants en Laurens De Plus zwaar vallen.

Hulpdiensten en mensen van de ploeg snelden te hulp en volgens de dokter, die snel ter plaatse was, is Evenepoel alvast bij bewustzijn. Dat meldt Deceuninck-Quick.Step ook. Evenepoel zou ook gepraat hebben met de arts en onze landgenoot werd intussen afgevoerd in een ambulance.