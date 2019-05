Evenepoel toont ravage na val: “Het bewijs om élke rit een helm te dragen” MH

28 mei 2019

22u24

Bron: Belga 0 Wielrennen Remco Evenepoel (19) kwam ten val in de slotkilometer van de openingsrit van de Ronde van Noorwegen. Volgens zijn ploeg Deceuninck-Quick Step werden er geen ernstige blessures gevonden bij de neoprof. Via Twitter onderstreepte onze landgenoot even later andermaal het belang van een helm.

Evenepoel werd samen met ploegmaats Tim Declercq en Petr Vakoc aan het werk gezet in de achtervolging op vier vroege vluchters in dienst van snelle man Alvaro Hodeg, die in de sprint uiteindelijk onvoldoende ruimte vond en pas als twaalfde finishte. In de laatste kilometer was Evenepoel zelf één van de slachtoffers van een valpartij die volgde op een oponthoud. Hij kon toch nog over de eindstreep rijden en krijgt zijn tijdsverlies niet aangerekend in de tussenstand.

Volgens zijn ploeg werd er bij de 19-jarige Vlaams-Brabander geen enkele ernstige blessure vastgesteld, maar “zal hij verder gemonitord worden door de medische staf van de ploeg en woensdagmorgen voor de start van rit 2 opnieuw worden onderzocht”.

This @iamspecialized helmet saved my life today!

Again a proof to wear a helmet on every ride! pic.twitter.com/NBugD3eCaE Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link