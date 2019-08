Evenepoel: “Toen ik hoorde dat Bjorg overleden was, zei ik tegen mijn masseur dat ik de sterren zou pakken” MCA/TLB/XC

08 augustus 2019

16u20

Bron: VTM 126 EK tijdrijden “Ik ga er alles aan doen om de sterren mee te nemen voor de grote ster aan de hemel”, sprak Remco Evenepoel in aanloop naar het EK tijdrijden in Alkmaar. Wel, het 19-jarige toptalent uit Schepdaal hield woord. Evenepoel pakte het goud in Nederland en droeg zijn overwinning op aan Bjorg Lambrecht en Stef Loos, twee jonge wielrenners die het leven lieten.

Evenepoel had na zijn Europese titel zijn moeder Agna aan de lijn. “Een overload aan emoties. Ze had net de mama van Stef (Loos, red.) gehoord. Het was even emotioneel”, aldus Evenepoel. “Toen ik deze week hoorde dat Bjorg (Lambrecht, red.) overleden was, zei ik tegen mijn masseur dat ik de sterren zou pakken. En ik doe het toch. Dit is te zot voor woorden. En dat ik mijn olympische selectie heb verdiend? Dat is het mooiste dat er is. Ik hoop mooie atleten tegen te komen en ik ga me zeker goed voorbereiden. Misschien moet ik de knop al omdraaien richting Tokio.”

De innige omhelzing met papa Patrick na zijn zege: