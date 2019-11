Exclusief voor abonnees Evenepoel test in ‘The WINtunnel’: “Elke seconde telt” Joeri De Knop

16 november 2019

08u48 0 Wielrennen ‘The WINtunnel’, wordt hij toepasselijk genoemd. Als dát Remco Evenepoel (19) geen garantie op succes biedt. De komende dagen trotseren hij en drie andere Deceuninck-Quick.Stepploegmaats de windturbines in Californië. “Remco hééft al een prima fietspositie. Maar er is zeker nog winstmarge.”

Waar wordt er precies getest?

Bij Specialized, in Morgan Hill, Californië, een halfuurtje rijden van San José. De Amerikaanse fietsenconstructeur bouwde in 2013 recht tegenover het hoofdkwartier zijn eigen windtunnel. De ‘WINtunnel’ - what’s in a name? - werd volgens Specialized “ontworpen naar onze eigen normen en is de beste, specifiek op wielrennen georiënteerde windtunnel ter wereld.” Koen Pelgrim, teamcoach van Deceuninck-Quick.Step, beaamt. “Andere windtunnels, waar we in het verleden al testten, werden vaak voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Deze spitst zich louter toe op wielrenners. Het ‘fijnere’ materiaal, de beperktere ruimte en de lagere snelheid maken de tests automatisch preciezer en betrouwbaarder.” De tunnel leent zich tot perfecte wedstrijdsimulaties - pelotonvorming, (ploegen)tijdrit, enzovoort. Het lokale Research & Developmentteam bestaat uit gerenommeerde ingenieurs uit de luchtvaart en technische industrie, samen goed voor meer dan vijftig jaar ervaring met aerodynamica en met ruim 20.000 windtunneluren op de teller. Door de nabijheid van de tunnel kunnen ze hun expertise nóg gerichter aanwenden en sneller inspelen op nieuwe revolutionaire ideeën.

