Evenepoel terug naar België: “In het beste geval kan hij over twee maanden weer fietsen” Joeri De Knop in Italië

17 augustus 2020

06u57 132 Wielrennen Na de euforie van vier mooie rondezeges op rij keek Remco Evenepoel (20) zaterdag in de Ronde van Lombardije de dood in de ogen. De blessures van de nieuwe ‘golden boy’ van het Belgische wielrennen zijn zwaar, zijn seizoen zit erop. Máár: “Hij leeft!”

Net over de top van de Colma di Sormano ging het zaterdag gruwelijk mis voor de topfavoriet van de Ronde van Lombardije. Evenepoel miste een scherpe bocht naar links, maakte een salto over het stenen muurtje van een hoge brug en stortte acht à tien meter diep het ravijn in. De Sormano staat bekend om zijn razendsnelle en gevaarlijke afdaling en was in het verleden wel vaker het decor van crashes. Onder anderen twee andere Belgen, Jan Bakelants en Laurens De Plus, kwamen er in 2017 nog spectaculair ten val. Dit beeld was op z’n minst even huiveringwekkend.

Pas bij het binnensijpelen van de eerste foto’s herademde de wielerwereld. Evenepoel lag bleek weggetrokken onder het bladerdek. In een kronkel, met nekbrace, het hoofd volledig gestabiliseerd. Maar, belangrijk: volledig bij bewustzijn. “Hij spreekt, kijkt helder uit de ogen”, klonk het meteen. Oef.



Eenzame fiets

Zijn fiets bleef eenzaam achter op het asfalt, zonder het minste schrammetje mooi tegen de muur aan. Zelf kwam Evenepoel pal op beide voeten terecht. Wat meteen ook de specifieke aard van zijn blessures verklaarde. Nadat Davide Bramati en Geert Van Bondt, ploegleiders bij Deceuninck-Quick.Step, hem op eigen kracht uit het ravijn hadden getild, werden in het Ospedale Sant’Anna in San Fermo della Battaglia een breuk in het bekken (op de plek waar de kop van de heup het dijbeen binnendringt), een dubbele breuk van het schaambeen en bloeduitstortingen op de longen vastgesteld. Precies die laatste kwetsuur maakte een snelle repatriëring onmogelijk. Evenepoel bleef 24 uur in observatie, wachtend op een ‘fit to fly’. Ook gisteravond was nog niet 100% duidelijk wanneer hij precies via Europe Assistance naar België kon worden overgebracht. “Dat heeft dan vooral te maken met het feit dat we die repatriëring zo goed mogelijk willen geregeld krijgen”, verduidelijkte de Italiaanse persverantwoordelijke van de ploeg, Alessandro Tegner. “Bedoeling is om hem in één vloeiende beweging van Como naar het AZ Herentals te brengen (het ziekenhuis waar ook Wout van Aert revalideerde na zijn val in de Tour vorig jaar, red.), waar het team van dokter Toon Claes zich verder over hem zal ontfermen. Remco moet liggend worden getransporteerd. We hopen dat zo snel mogelijk te doen, liefst al op maandag (vandaag, red.).”

Zeker zes weken revalideren

Volgens ploegdokter Yvan Vanmol was de repatriëring een kwestie van wachten op de juiste formulieren. “De prognose op volledig herstel is zeer goed. Wanneer hij weer in België is, zal hij onderzocht worden door orthopedische chirurgen. Die moeten bepalen of er een operatie nodig is”, aldus nog Vanmol.

Ondertussen doken meer en meer (amateur)beelden op, die duidelijk maakten dat Evenepoel aan het allerergste is ontsnapt. Een paar meter verder op de bewuste SP44 gaapte écht wel de onpeilbare diepte. “Dan hadden we hier nu niet aan de ‘pronto socorsso’ (spoed, red.) gestaan, maar enkele meters verderop (aan het mortuarium, red.)”, gaf teammanager Patrick Lefevere veelbetekenend mee. “’Sorry’, was het eerste dat hij tegen me zei. ‘Waarom dan?’, antwoordde ik. ‘We zijn gewoon heel blij dat je nog leeft.’”

Dokter Vanmol schat dat Evenepoel zeker zes weken zal moeten revalideren. “In het beste geval kan hij over twee maanden weer fietsen en geraakt hij klaar voor de eerste teamstage in december.” De gevolgen voor Evenepoels seizoen zijn hoe dan ook ingrijpend. Lefevere: “Wat dit betekent? Dat hij vaak tv zal moeten kijken, vrees ik.” Onverbiddelijk over en uit, met andere woorden. Geen BK en EK tijdrijden, geen Tirreno-Adriatico en vooral geen Giro, waar hij begin oktober zijn groterondedebuut had moeten maken. Al is ploegdokter Vanmol optimistisch over de toekomst. “Of hij opnieuw de oude wordt? Zeker, en zelfs nog beter.”



Lefevere over Evenepoel:



Ploegleider Davide Bramati over de toestand van Evenepoel:



