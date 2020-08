Evenepoel terug in België en overgebracht naar ziekenhuis van Herentals Redactie

17 augustus 2020

16u44 8 Wielrennen Remco Evenepoel (20) is terug in België. Onze landgenoot werd met een privévliegtuig overgebracht van het Ospedale Sant’Anna in San Fermo della Battaglia naar Brussel. Van daaruit ging het met een ziekenwagen naar het AZ in Herentals. Daar wordt hij verder behandeld door Toon Claes.

Een breuk in het bekken (op de plek waar de kop van de heup het dijbeen binnendringt), een dubbele breuk van het schaambeen en bloeduitstortingen op de longen. Met die diagnose kwam Remco Evenepoel het ziekenhuis van Sant’Anna in de buurt van Como binnen na zijn val in de Ronde van Lombardije.

De ploegleiding van Deceuninck-Quick.Step sprak de voorkeur uit om onze landgenoot zo snel mogelijk over te brengen naar België om hier verder verzorgd te worden. Helaas maakte de bloeduitstorting aan de longen een snelle repatriëring onmogelijk. Evenepoel bleef 24 uur in observatie, wachtend op een ‘fit to fly’.

Gisteravond was nog niet 100% duidelijk wanneer hij precies via Europe Assistance naar België kon worden overgebracht. “Dat heeft dan vooral te maken met het feit dat we die repatriëring zo goed mogelijk willen geregeld krijgen”, verduidelijkte de Italiaanse persverantwoordelijke van de ploeg, Alessandro Tegner.

Ondertussen kreeg hij groen licht voor zijn repatriëring en is hij terug in het land. “Bedoeling is om hem in één vloeiende beweging naar het AZ Herentals te brengen, waar het team van dokter Toon Claes zich verder over hem zal ontfermen. Remco wordt liggend getransporteerd.” Dat plan werd met succes uitgevoerd. Evenepoel is aangekomen in het AZ van Herentals.

Verdere details over zijn revalidatie zijn nog niet geweten. Al sprak ploegdokter Yvan Vanmol vanuit Italië wel al de hoop uit dat Evenepoel in het beste geval binnen de zes weken weer zou kunnen fietsen.

