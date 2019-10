Evenepoel, Stybar, Jakobsen en Devenyns signeren op de boekenbeurs JDK/DMM

30 oktober 2019

16u30 0 Wielrennen Ook dit jaar was Sigfrid Eggers weer een vlieg op de muur bij Deceuninck-Quick.Step. De fotograaf ging vandaag met Remco Evenepoel, Zdenek Stybar, Fabio Jakobsen en Dries Devenyns naar de boekenbeurs voor een signeersessie.

Eggers kon onder meer het debuutjaar van Remco Evenepoel en de knotsgekke Tour van Julian Alaphilippe vanaf de eerste rij volgen. Het fotoboek ‘The Wolfpack: 365 Days At The Wheel’, van ‘Uitgeverij Kannibaal’ ligt inmiddels in de winkel. De prijs bedraagt 35,50 euro.