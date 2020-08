Evenepoel steekt ook in Polen eindzege op zak, maar: “De grootste overwinning van deze week is dat Fabio erdoor is gekomen” Redactie

09 augustus 2020

20u08

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Remco Evenepoel heeft z'n vierde rittenkoers op rij beet. De renner van Deceuninck-Quick.Step schreef na de Rondes van San Juan, de Algarve en Burgos ook de Ronde van Polen op z'n naam. Een grote opsteker nadat de week dramatisch begon met de crash van ploegmaat Fabio Jakobsen. “We hopen allemaal dat hij snel weer kan doen wat hij het liefste doet: ritten zoals die van vandaag winnen.”



Remco Evenepoel maakte na afloop van de slotrit van de Ronde van Polen de balans op voor Deceuninck-Quick.Step: “Nu twee ritten op rij en dan ook nog de eerste rit die op naam van Fabio staat. Drie op vijf en het eindklassement, beter kan het niet. Maar de grootste overwinning van de week is dat Fabio erdoor is gekomen. Ik denk dat hij ons die mentale kracht heeft gegeven om de laatste twee dagen voluit te gaan. Het is allemaal heel mooi afgelopen.”

De toestand van Fabio Jakobsen oogt al een pak beter dan de eerste uren na de val. De Nederlander ontwaakte intussen uit de kunstmatige coma waarin hij enkele dagen werd gehouden. “Supergoed nieuws”, aldus Evenepoel. “De dokters zeiden eerst dat hij zou moeten vechten voor zijn leven en nu is hij er volledig door. Er is weer een hoop dat hij een normaal leven zal kunnen leiden. We hopen allemaal dat hij snel weer kan doen wat hij het liefste doet: ritten zoals die van vandaag winnen. Het is echt een heel sterke mens.”

Voor Evenepoel is het de vierde rittenkoers op rij die hij dit seizoen wint, de vijfde in zijn nog prille profcarrière. ““Heel gek. Deze was de moeilijkste om te winnen, dat wist ik op voorhand al. Gisteren had ik benen die niet kapot gingen, ik kon blijven gaan. Dat heeft me de eindoverwinning bezorgd.” Hoe hoog plaatst hij deze eindzege in Polen? “Deze staat qua niveau het hoogst aangeschreven, want het is een WorldTour-wedstrijd. Qua prestatie zet ik Burgos misschien nog een beetje hoger, maar qua niveau is dit zeker de mooiste.”

Volgend weekend staat de Ronde van Lombardije al op het programma. Is Evenepoel daar nu ook een van de topfavorieten? “Waarschijnlijk wel. Ik ben goed en heb nog een week om te recupereren. Het parcours moet ik nog verkennen. Aan de vorm zal het niet liggen.” Mist de jonge wolf geen parcourskennis? Evenepoel reed de koers namelijk nog nooit. “Tegenwoordig kan je het parcours uit het hoofd leren dankzij het internet. Morgen reis ik door naar daar om op het parcours te trainen, zeker de finale.”

Bekijk hieronder het volledige interview:



