Evenepoel signeert met Stybar, Jakobsen en Devenyns op de boekenbeurs: “Volgende week weer op stage naar Calpe” JDK/DMM

30 oktober 2019

16u30 0 Wielrennen Ook dit jaar was Sigfrid Eggers weer een vlieg op de muur bij Deceuninck-Quick.Step. De fotograaf ging vandaag met Remco Evenepoel, Zdenek Stybar, Fabio Jakobsen en Dries Devenyns naar de boekenbeurs voor een signeersessie.

Eggers kon onder meer het debuutjaar van Remco Evenepoel en de knotsgekke Tour van Julian Alaphilippe vanaf de eerste rij volgen. Het fotoboek ‘The Wolfpack: 365 Days At The Wheel’, van ‘Uitgeverij Kannibaal’ ligt inmiddels in de winkel. De prijs bedraagt 35,50 euro.

“Zo’n signeersessie is altijd wel leuk. Zeker als het voor de ploeg is”, vertelde Evenepoel op de boekenbeurs. “Ik vind het een mooi boek. Eigenlijk is het een beetje een stripboek voor volwassenen. Ik hou het deze dagen vrij rustig. Vrijdag vertrek ik op stage naar Calpe. In het tussenseizoen heb ik wat gelopen en gecrosst. Andere dingen dan bezig zijn met de koersfiets", aldus Evenepoel.

“Ik kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen, maar ik weet nog niet waar ik ga beginnen. Voorlopig ligt er nog niks vast, maar ik heb er zin in. Wel eerst nog de awards. Ik zie veel kandidaten om de Kristallen Fiets te winnen. Het is alles smane een mooi seizoen geweest voor de Belgen.”