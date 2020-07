Evenepoel showt gepersonaliseerd zegegebaar voor het eerst: “Dit is nu de Remco-beweging” Bart Audoore in Spanje/ABD

30 juli 2020

19u01

Bron: VTM/HLN 2 Wielrennen Remco werkte het af. Of wat dacht u? Evenepoel won de eerste bergrit in de Ronde van Burgos en is ook meteen leider. Opvallend: hij had een speciaal overwinningsgebaar in petto. Een soort veegbeweging over de schouder. “Dit is nu de Remco-beweging”, grijnsde hij achteraf voor de camera van onze man in Spanje.



Evenepoel reed de andere favorieten los uit het wiel op de pittige slotbeklimming. Opnieuw verbaast hij vriend en vijand. “Waar ik het vandaan blijf halen? (grijnst) Het zijn jullie die aan mij twijfelen bergop”, aldus Evenepoel. “Ik ken mijn krachten en weet wat ik kan. We trainen er alsmaar meer op, want als ik in de Giro wil scoren, moet ik bergop meekunnen.”

Hij beperkte zich niet enkel tot meekunnen. Na een stevige tempoversnelling klom hij naar de zege. Aan de finishlijn had hij een speciaal zegegebaar in petto. “Dit is het overwinningsgebaar waar ik aan het werken was”, legt hij uit. “Nu hebben jullie hem kunnen zien. Het is iets van mezelf uit. ‘De coole ik’. Het is niet egoïstisch bedoeld, maar ik denk niet dat al veel renners dit hebben gedaan. Dit is nu de Remco-beweging.”

Of we die in deze Ronde van Burgos nog te zien zullen krijgen, is afwachten. Wat wel zeker is: Evenepoel heeft een serieuze optie genomen op de eindzege. “Het is super dat ik voorsprong heb kunnen nemen. Het was een zeer zware klim - ik heb het liever minder steil. Maar blijkbaar was dit toch niet in mijn nadeel. Ik voelde me niet super, maar wel goed. Het team heeft veel vertrouwen in mij en dat geeft een motivatieboost. Ze hebben me een hele dag uit de wind gehouden. Oké, we waren niet mee in de eerste waaier, maar we zaten met een grotere groep dus ik wist dat we zouden inlopen. Het verliep perfect. Ook mijn aanval kwam op het perfecte moment. Op een iets minder steil stuk, net nadat Chaves aanviel. Tactisch ging het perfect, de ploegsteun was perfect. Dankzij hen heb ik veel krachten kunnen sparen. Deze zege is een ‘bedankje' aan hen. Nu kan ik niet anders dan vol voor de eindwinst te gaan.”

Dat zal Evenepoel later dit seizoen ook proberen in de Giro. “Of ik daar kan stunten? We moeten niet rond de pot blijven draaien. Ik heb nu bewezen dat ik met de besten mee bergop kan. De weg is nog heel lang natuurlijk - iedereen is nog in opbouw, ik ook. Maar Chaves, Bennett,... Als je ziet wie hier allemaal is, dat zijn wereldtoppers hé. Ik had gezegd dat ik er niet bang van was, maar dat ik zover van hen zou kunnen wegrijden, dat had ik niet gedacht. Of zij nu bang zijn van mij? (knipoogt) Dat mag.”

