Evenepoel prikt naar Bettiol: “Niet proper dat hij onze ploeg heeft uitgedaagd, we zullen hem niet meer laten rijden” DMM

19 december 2019

14u01

Bron: Sporza 22 Wielrennen Grote namen gisteren op het wielerjaaroverzicht van Sporza. Remco Evenepoel en Wout van Aert schoven voor een speciale editie van Vive Le Vélo aan tafel bij Karl Vannieuwkerke en Eddy Planckaert. En daar werd een sneer uitgedeeld aan de winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Voor sommigen was het een anticlimax, maar gestolen had hij het allerminst. Alberto Bettiol reed op 7 april van dit jaar in zijn eentje over de meet in de Minderbroedersstraat van Oudenaarde. De Italiaan van EF-Education First was op de Oude Kwaremont weggereden bij alle favorieten. Geen mens die de ontketende aanvaller kon terughalen.

Het was dé uitschieter van Bettiols wielerjaar. Na de Ronde van Vlaanderen ging het in dalende lijn met de prestaties van de Italiaan. Op de nationale kampioenschappen eind juni werd hij nog tweede in de tijdrit en derde in de wegrit, maar de Tour reed hij in alle anonimiteit. Van zijn tweede seizoenshelft valt weinig te onthouden. Of het moet een 12de plaats in de GP van Québec geweest zijn.

Toen Karl Vannieuwkerke zijn gasten vroeg of Bettiol tussen de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen zijn beste tien dagen uit zijn carrière heeft gekend, werden de oren gespitst. Eddy Planckaert nam als eerste het woord: “Ik vrees er toch een beetje voor. Hij heeft de Ronde gewonnen, die dag was hij supergoed, laat ons daar eerlijk in zijn. Iedere winnaar is mooi, maar ik weet niet of het voor de rest van zijn carrière met nog zoveel glans zal zijn.”

“Ze zullen hem niet meer laten rijden ook”, gooide Evenepoel daarna meteen op tafel. De 19-jarige winnaar van de Clasica San Sebastian verwees daarmee naar de reactie van Bettiol na de Ronde van Vlaanderen op de ploegbus. De Italiaan riep - zoals Jelle Wallays eerder ook al eens deed in de Vuelta: “Waar is Quick.Step?!”

“Het was niet proper dat hij onze ploeg heeft uitgedaagd”, stelde Evenepoel. “Wij hadden alles gewonnen en nadat Bettiol de Ronde had gewonnen, riep hij in de ploegbus: ‘Where is Quick-Step?’ We zullen ons daar niets van aantrekken. (lacht) Maar als Bettiol in de koers nog eens probeert weg te rijden, zullen we hem niet meer laten gaan.”

Visitekaartje op stage

Verder in het programma kwam Evenepoel ook nog terug op één van de grootste mythes rond zijn eerste stage bij Deceuninck.Quick.Step. De toen 18-jarige renner kwam als wereldkampioen bij de junioren rechtstreeks in een ploeg met Zdenek Stybar, Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe terecht. Op stage wordt traditioneel doorgetrokken op de Cumbre del Sol en daar wou Evenepoel zich bewijzen.

“We hadden blokkentraining bergop toen Enric Mas wegreed. Ik reed ernaartoe, terwijl achter mij een groep met de grootste namen van de ploeg kwam. Ze keerden op het einde nog net terug, maar dan heb ik nog een keer aangezet en ben ik opnieuw weggereden. Het was de eerste keer dat ik iedereen pijn kon doen en dat vond ik wel plezant.”