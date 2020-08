Evenepoel pakt vierde rittenkoers op rij, ploegmaat Ballerini wint slotrit en maakt feestje compleet Redactie

09 augustus 2020

18u46 4 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Polen. Leider Remco Evenepoel kwam tijdens de slotrit niet meer in de problemen en stak z’n vierde rittenkoers van het seizoen op zak. Daarbovenop toonde ploegmaat Davide Ballerini zich de snelste in de massasprint.



Na z'n waanzinnige solo van gisteren mocht Remco Evenepoel de laatste etappe aanvatten in de gele leiderstrui. Richard Carapaz ging vanmiddag dan weer niet meer van start na zijn val. Evenepoel zou in de slotrit niet meer in de problemen komen en stelde de eindzege veilig. Z’n vierde rittenkoers op rij dit seizoen, indrukwekkend. Enkel Chris Froome deed hem dat al voor door in 2013 achtereenvolgens het Critérium International, de Ronde van Romandië, de Dauphiné en de Tour te winnen.

De slotrit naar Krakau werd gekleurd door vijf vroege vluchters, waaronder Luke Rowe en Vuelta-bergkoning Geoffrey Bouchard. Ze kregen nooit echt veel ruimte. Op zo'n 60 kilometer van het einde reden enkele tegenaanvallers weg uit het peloton, maar enkel Jos van Emden en Alexis Gougeard konden de oversteek maken richting de kop van de koers. Het zevental werkte goed samen en was een vette kluif voor de sprintersploegen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Bij het ingaan van de plaatselijke ronden was hun lied uitgezongen.

In de massasprint keek iedereen weer naar Pascal Ackermann, maar de Duitser maakte het alweer niet af. Hij werd in de laatste hectometer voorbij gestoven door Davide Ballerini. Die maakte zo het feestje van Deceuninck-Quick.Step compleet. Jasper Philipsen sprintte naar de vijfde plaats.

