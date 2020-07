Evenepoel overschouwt doelen en voegt twee Belgische koersen toe aan programma: “Geweldig, zo kort bij huis” GVS

10 juli 2020

13u18 1 Wielrennen Binnen 18 dagen rijdt Remco Evenepoel (20) zijn eerste échte koers sinds lang. Nadien volgen met zijn eerste monument in Lombardije en de kampioenschappen tegen de klok de grote doelen. “Een Belgische tijdrittitel? Het zou vreemd zijn mocht ik zeggen dat ik top 5 wil” Evenepoel voegt nog twee koersen in eigen land toe aan zijn programma.

Remco Evenepoel vertoeft momenteel met zijn ploegmakkers van Deceuninck-Quick.Step in het Italiaanse Val di Fassa om het verdere verloop van een verhakkeld wielerseizoen voor te bereiden. Binnen minder dan drie weken reist hij naar Spanje voor de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus). Nadien volgt de Ronde van Polen (5-9 augustus) en met de Ronde van Lombardije op 15 augustus z’n eerst monument.

De Ronde van Lombardije is warmte, vochtverlies, technische afdalingen en een zwaar parcours. Maar dat schrikt mij niet af. Het is een monument voor iets, hé Remco Evenepoel

“Het wordt mijn eerste keer in Polen en ik kan niet wachten. Ik start er zonder enige druk. Afhankelijk van hoe ik me voel kunnen er zich misschien opportuniteiten aandienen. Zowel voor een ritzege als het algemene klassement. Maar mijn doelen liggen later op het seizoen.” Met onder andere de Ronde van Lombardije, dus. “Ik ga proberen om dán in topvorm te zijn. Het is een mooie en prestigieuze wedstrijd. Maar het wordt lastig, nog zwaarder dan de Classica San Sebastian (die Evenepoel in 2019 won, red.). Het weer wordt cruciaal in Lombardije, het kan er makkelijk dertig graden worden. Maar dat schrikt me niet af, ik kan die hitte aan. Warmte, vochtverlies, technische afdalingen. Het is een monument voor iets, hé...”

Chrono

Nadien zijn de titels in het tijdrijden aan de beurt. Eerst het Belgisch kampioenschap (20 augustus), nadien verdedigt hij zijn Europees goud (24 augustus). “Als Europees kampioen en vicewereldkampioen kan ik niet anders zeggen dan dat ik voor de Belgische titel ga. Het zou een beetje vreemd zijn mocht ik zeggen dat ik voor de top vijf ga. Maar er doen zeker vijf wereldtoppers mee, dus als vijfde eindigen op enkele seconden is een realistisch scenario. Ik focus me die dag op mezelf.” Vier dagen later volgt het EK tegen de klok. “Alles is mogelijk als ik mezelf goed verzorg. Ook daar wil ik uiteraard graag de zege en mijn titel met succes verdedigen, want de conditie zou er dan nog steeds moeten zijn. Ik ga me helemaal geven, daar mag je zeker van zijn.”

Goed nieuws voor de Belgische fans: eind augustus rijdt Evenepoel twee koersen in eigen land. Op 29 augustus neemt hij deel aan de Druivenkoers in Overijse, een dag later is hij aan zet in de Brussels Cycling Classic. “Het wordt geweldig om zo kort bij huis te rijden. Zeker in de Brussels Cycling Classic. De Keperenberg ligt slechts drie kilometer van m’n huis.”

Nadien komt de focus te liggen op de weg-en tijdrit op het WK in Aigle/Martigny (20-27 september). De kans is groot dat Evenepoel daarvoor nog deelneemt aan de Tirreno-Adriatico (7-14 september) Oktober staat dan weer volledig in het teken van zijn groterondedebuut in de Giro.

Lees ook:

Experts Van Impe en Van den Broeck weten welke pittige uitdaging Evenepoel bij zijn eerste grote ronde wacht: “Misschien is ‘oeps’-momentje zelfs niet slecht” (+)

Evenepoel heeft de geschiedenis tegen: scoren in allereerste grote ronde geen evidentie