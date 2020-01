Evenepoel over zijn val in San Juan: “Het is niet gevaarlijker, maar wel anders dan in Europa” Redactie

27 januari 2020

Wielrennen Geen noemenswaardige schade voor Remco Evenepoel na de massale val in de openingsrit van de Ronde van San Juan. Ook het tijdverlies werd kwijtgescholden. "Ik heb 9 uur aan een stuk geslapen, ik ben weer nieuw."

Het is ochtend in Argentinië. Straks gaat de tweede rit in de Ronde van San Juan van start, maar eerst werd de schade opgemeten na de massale val gisteren. Remco Evenepoel was één van de slachtoffers en verloor heel wat tijd. Gelukkig werden de verloren seconden of minuten voor alle slachtoffers van de val kwijtgescholden. Gisteren reageerde Evenepoel nog niet, nu deed hij dat na een nachtje slapen wel bij onze man in Argentinië.

“Ik kreeg gisteravond net voor het slapengaan te horen dat het tijdsverlies niet wordt aangerekend. Dat was echt goed nieuws. Anders zat ik hier met een ander gemoe. Qua fysieke schade is er eigenlijk niets aan de hand. Ik had een gezwollen elleboog, maar daar is meteen ijs op gelegd. De zwelling is intussen weg, ik ben weer nieuw”, aldus Evenepoel.

De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step wist zelf niet goed wat er aan de hand was. “Ik ben na de wedstrijd bij de mannen van Cofidis geweest om te horen wat er gebeurd was. Ik ben door iemand van hen gevallen, maar na de rit hebben we gezien dat iemand van UAE met een vrouw in aanraking kwam. Hij moest daardoor een bruusk manoeuvre doen. Aan snelheden boven de zestig kilometer per uur is er dan geen ontkomen aan.”

Of het gevaarlijker koersen is hier in Argentinië? Het is anders dan in Europa. De fans zijn hier heel enthousiast. Ze willen alles van kortbij zien, misschien moeten ze toch opletten en iets meer ruimte geven. Ik ging op een bepaald moment in de tegenaanval toen gedemarreerd werd. We gingen door twee haarspeldbochten en ik ben bijna twee keer op iemand ingereden door mensen die eigenlijk op straat staan.”

“Ik zou niet zeggen dat het gevaarlijker is, maar het is wel anders. Eind goed al goed, uiteindelijk. Ik heb meer dan 9 uur aan een stuk geslapen. Normaal geldt de regel van 3 kilometer om bij een massale val de verloren tijd kwijt te schelden. Nu werd dat aangepast omdat het een niet normale valpartij was. Voor mij en de anderen die voor een klassement gaan is dat een goeie beslissing.”