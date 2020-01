Evenepoel na ploegvoorstelling op z'n verjaardag: “Er zit misschien wel nog iets beter in dan vorig jaar” BA/DMM

26 januari 2020

09u12 0 Wielrennen Zijn 20ste verjaardag is voorbij , nu kan de focus weer vol op de koers voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot is één van de grote favorieten in Argentinië voor de Ronde van San Juan. “Er zit normaal gezien iets in zoals vorig jaar of zelfs nog beter.”

Januari 2019. De wereld kijkt reikhalzend uit naar het debuut van Remco Evenepoel. De dubbele wereldkampioen bij de junioren (weg- en tijdritwinnaar in 2018 in Innsbruck) rijdt z'n eerste profkoers ver weg van de Europese drukte in Argentinië. Het is meteen een stevige binnenkomer met een 9de plaats in het eindklassement en een knappe podiumplaats in de tijdrit na Julian Alaphilippe en Valerio Conti.

Eén jaar later is Evenepoel terug in Argentinië. Zijn status is veranderd. Hij won de Kristallen Fiets en werd tussendoor ook nog Sportman van het Jaar. Dan zwijgen we nog over zijn fameuze overwinning in de Clasica San Sebastian en zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden. Ook veranderd: Evenepoel is geen tiener meer. Sinds gisteren sprong hij op tram twee.

Nog een ijsje

“We hebben het niet al te speciaal gevierd”, vertelt Evenepoel aan onze man in Argentinië. “We zijn in de ochtend gewoon gaan trainen. Op de middag hebben we dan een stuk taart gekregen als dessert. Dat was wel leuk, ik heb die opengesneden voor de ploeg. Voor de rest heb ik eigenlijk weinig speciaals gedaan. Vooral gerust. En dan nog de ploegvoorstelling. Dat was het zo’n beetje voor mijn verjaardag.”

“Een ijsje is er nog niet van gekomen, neen. Ik heb met de staf afgesproken dat als ik de tijdrit zou winnen, dat zij mij dan een ijsje trakteren op de rustdag. Voor wat hoort wat. Al denk ik dat er na de wedstrijd volgende week zondag misschien ook wel eentje aan te pas kan komen.”

Hoe ziet Evenepoel zijn wielerjaar tegemoet? In San Juan rijdt hij zijn eerste kilometers van een jaar waarin hij voor eremetaal gaat op de Olympische Spelen én het WK. Ook de Giro en de Ardennenklassiekers staan op zijn programma. “Het is moeilijk om alles op voorhand te zien. Ik weet wat mijn doelen zijn en heb die al vaak gezegd. Ik wil superhard werken om overal zo goed mogelijk aan de start te komen. Dan zullen we wel zien.”

“Hier in Argentinië zijn er twee kansen op een mooi resultaat. Voor het klassement zien we wel wat het wordt in samenwerking met Julian (Alaphilippe, red.). De tijdrit zal heel bepalend zijn. Ik ben wat sterker geworden. Ik hoop dat de vorm goed is. Ik heb in elk geval alles gedaan wat de coach gezegd heeft. We zullen zien of het genoeg is. Ik wil vooral ook niet ziek worden en gezond blijven. Geen slechte dag hebben. Dan zit er normaal gezien wel iets in zoals vorig jaar. Of zelfs nog beter.”