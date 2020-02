Evenepoel na geweldige tijdrit: “Ik stuurde naar Oumi dat ik ging ‘shinen’” MCA/ODBS/ABD

23 februari 2020

17u55

Bron: VTM Nieuws 0 Ronde van de Algarve Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis smeerde hij na 20 kilometer tien seconden aan de broek, Stefan Küng volgde op 19 tellen. Net iets sneller dan Geraint Thomas twee jaar geleden ook: het parcoursrecord in Lagoa staat nu, ondanks zware wind, op zijn naam. Goed voor zijn tiende zege en derde rittenkoers, na amper iets meer dan één profseizoen. “Dit is te zot voor woorden”, glunderde hij.

Evenepoel liet weinig aan het toeval over, in de slottijdrit. “Elke hoek en kantje van het parcours kende ik als mijn broekzak”, sprak hij. “Ik wist perfect wat er mij te wachten stond. Het was twintig kilometer volle bak en zien waar ik uitkwam. Vlak voor ik me ging aankleden had ik nog naar Oumi (zijn vriendin, red.) gestuurd dat ik vandaag ging ‘shinen’. Als ik zoiets zeg, dan ga ik er kortbij zijn.”

De Vlaams-Brabander stelde “heel blij” te zijn met zijn dubbelslag. “De wereldkampioen nu wel kloppen (op het WK tijdrijden vorig jaar was Dennis nog duidelijk sterker, nvdr), dat is een droom hé. Wat een geweldige tijdrit.”

Waarna hij zijn concurrentie nog even met de neus op de feiten drukte. Net zoals Patrick Lefevere vrijdag, stelde Evenepoel dat hij nog geen top is. De manager van Deceuninck-Quick.Step zei na de eerste ritzege van zijn supertalent in de Algarve dat er nog wel een paar kilo’s af kunnen. Evenepoel: “Ik kan nog beter en heb nog een lange weg te gaan. Ik moet er eigenlijk ook pas staan over een goeie twee maanden bij de start van de Giro. Neen, daar wil ik mijn tegenstanders geen angst mee inboezemen. Ik kijk alleen naar mezelf en doe het stap voor stap. De Olympische Spelen zijn nog veraf. Eerst de Tirreno.”

