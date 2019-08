Evenepoel na erg straffe zege: “De laatste twee kilometer had ik al tranen in mijn ogen” TLB

03 augustus 2019

17u39

Bron: VTM 30 Wielrennen Claude Criquielion in 1983, Philippe Gilbert in 2011 en Remco Evenepoel in 2019. Het 19-jarige supertalent van Deceuninck-Quick.Step won zonet als derde Belg de Clásica San Sebastián. “Ik heb hier echt geen woorden voor”, sprak Evenepoel meteen na zijn triomf voor de microfoon van VTM.

“Ik kan echt niet geloven wat hier gebeurd is”, sprak Evenepoel meteen na de aankomst. De youngster uit Schepdaal verbaasde ook even. “Ik voelde me eigenlijk de hele race niet zo goed. Het was ook een groot risico om zo snel in de aanval te gaan, maar ik wist welke power ik op de slotklim kon trappen. Maar dat het dan ook nog zo zou aflopen...”

“Dit is ongelooflijk. Incredible. Ik droomde ervan om deze koers ooit te winnen en het lukt ma al meteen. Waar mijn limieten liggen? Dat kan ik echt niet zeggen. Deze overwinning hadden we écht niet verwacht, maar ik ben er wel enorm blij mee.

Bernal hier, Evenepoel aujourd'hui, les jeunes prennent le pouvoir.



Et bordel, c'est qu'ils y mettent la manière, en plus ! #Klasikoa pic.twitter.com/FWv3rPJl7D Bertrand Guyot(@ bguyot1982) link