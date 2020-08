Evenepoel na commotie rond filmpje dat gemaakt werd na val in Lombardije: “Ik heb geweend in de armen van mijn vader. Zo ‘shit’ heb ik me gevoeld” Redactie

29 augustus 2020

23u10 176 Wielrennen De commotie die ontstaan is over een filmpje van Remco Evenepoel hakte er stevig in bij het toptalent van Deceuninck-Quick.Step. “Ik vocht op dat moment voor mijn leven. Ik heb gehuild in de armen van mijn vader”, schrijft hij op Twitter. Op videobeelden was te zien hoe sportdirecteur Davide Bramati een voorwerp uit de achterzak van Evenepoel haalde. Dat leidde op Twitter tot veel insinuaties.

Thanks a lot @sergepauwels for explaining the situation I was in.

I’m going to be honest. This morning I’ve been crying in my hospitalbed in the arms of my father. That is how SHIT I felt. I was fighting for my life at that moment. And my team just did the best for me!

🐺💙 Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link

De UCI startte - bij monde van voorzitter David Lappartient - een onderzoek op naar het ‘object’ in de zak van Remco Evenepoel tijdens zijn valpartij in de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Op beelden is te zien hoe sportdirecteur Davide Bramati, knielend bij Evenepoel in het ravijn, iets uit de achterzak van de renner haalt. Dat leidde tot bedenkingen op sociale media. Ploegleider Davide Bramati reageerde bij de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. “Dit was niets illegaals - dat men dat zelfs zou kunnen denken...”, zei hij.

Collega-renner Serge Pauwels (CCC) volgde dat idee in ‘Vive Le Vélo’. “Het lijkt me niet onlogisch om de zakken leeg te halen van iemand op een draagberrie gelegd zal worden. Patrick Lefevere zei dat het om een ‘finalebidon’ ging, dat lijk ik wel te geloven.” Evenepoel bedankte Pauwels daar ook voor. “Bedankt om mijn situatie uit te leggen. Ik ga eerlijk zijn. Vanmorgen lag in vanop mijn ziekenhuisbed huilend in de armen van vader. Zo ‘shit' voelde ik me. Ik vocht op dat moment voor mijn leven en mijn team probeerde te doen wat best voor mij was.”



‘Finalebidon’

Ook Patrick Lefevere roerde zich in zijn column in Het Nieuwsblad. “Davide Bramati is na de val van Remco afgedaald in de ravijn en heeft alle ­harde voorwerpen verwijderd om hem van bijkomende blessure te vrijwaren: zijn helm, zijn radio en ook een bidon (in dit geval een houdertje van maar een paar centimeter groot. Op de beelden is alleen dat bidonnetje) te zien omdat dat natuurlijk het meest tot de verbeelding spreekt.”

En meer: “We gaan niet flauw doen: in het wielrennen gebruiken coureurs in de finale vaak een bidon. Die zogenaamde ‘finalebidon’ heeft ondertussen een zeer slechte naam gekregen als een soort ­toverdrank uit het oude wielrennen, maar grotendeels onterecht. De realiteit is dat bidons in de finale gewoon handiger en veel minder plakkerig zijn dan gels. Wat zit er in zo’n bidon? Cola, Red Bull of een beetje cafeïne. Niks dat verboden is. In die van ons zitten al zeker geen pijnstillers, want onze ploeg doet niet aan smeer­lapperij. Tramadol hebben wij nooit ofte nimmer gebruikt. Bij de mystiek rond de ­bidon speelt hoogstens een placebo-effect”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

This the proof that CADF is not neural because they said there are operating independent without @Uci. This is clearly not true Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Lappartient: “Over welke data spreken we?”

UCI-voorzitter David Lappartient bond vrijdagavond de kat de bel aan. "Wij hebben de CADF (een antidopinginstelling, red.) gevraagd om de televisiebeelden verder te onderzoeken en getuigen te ondervragen over het ‘object’ dat uit de zak van Evenepoel viel", verklaarde de voorzitter van de UCI David Lappartient, op een persmoment bij de start van de Tour de France in Nice.

Lappartient had het ook over data die zouden zijn overgebracht via de fiets van Evenepoel. "De sportief directeur verklaarde dat hij dacht dat Evenepoel was gevallen, aangezien er geen data meer werden verzonden. Over welke data spreken we dan?", vroeg de voorzitter van de UCI zich daags voor de Tourstart af. "Het is immers verboden om bepaalde data door te sturen. We bekijken dus ook dit punt", preciseerde Lappartient. "Als het alleen over geografische lokalisatie gaat, is het iets anders. Maar andere data delen is niet toegelaten."

Cette vidéo du directeur sportif, ex-pro, qui fait les poches de son coureur Remco Evenepoel dans le ravin où il est tombé, juste avant d'en être évacué, fait énormément parler ! A raison ! C'est quoi Davide Bramati que vous lui piquez ainsi ? Pourquoi? #ILombardia THREAD. 1/5 pic.twitter.com/JitMUCy5Yu 🅰ntoine VAYER 📸(@ festinaboy) link

VIDEO: Tim Declercq: “Er was niet aan de hand, het ging om cafeïne”



