Evenepoel: "Morgen zal ik in eerste instantie mijn leiderstrui verdedigen"

21 februari 2020

Remco Evenepoel gaat het weekend in als leider van de Ronde van de Algarve. Vandaag verdedigde hij met succes zijn gele trui. “Het was fijn. In begin was het niet zo hectisch. Ik zat goed vooraan, ook in de finale. Op drie kilometer van de streep liet ik me vervolgens uitzakken. Dan was het toch aan de sprinters. Geen tijd verloren, dat was het doel vandaag. Maar morgen zal het een zware dag worden. Verdedigen of toch iets proberen? In eerste instantie zeker verdedigen. En dan zien we wel wat de finale brengt. Maar er mag niemand wegrijden.”