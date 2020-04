Evenepoel mag opnieuw olympische droom najagen, al zal weg ernaartoe "verfijnder" worden volgens Lefevere: "2021 zal er anders uitzien" Marc Ghyselinck

01 april 2020

06u25 0 Wielrennen De Spelen zijn dan een jaar later, maar de ambities zijn dezelfde. Ook in Tokio 2021 zet Remco Evenepoel (20) vol in op een medaille, te behalen in de olympische tijdrit. Bij zijn Deceuninck-Quick.Step-ploeg gaan ze ook nu weer uit van een aangepast programma. Met één verschil: de inzet in 2021 wordt groter.

Dat ze nog helemaal niet hebben nagedacht over een seizoensplanning voor 2021 voor Remco Evenepoel, zegt manager Patrick Lefevere. Hij is nu vooral met andere dingen bezig, als daar zijn: de onzekerheid over het huidige seizoen proberen het hoofd te bieden.

De activiteiten in de service course in Wevelgem zijn stilgevallen, of zo goed als. Niemand van de technische staf is aan het werk. Alleen de administratie draait op een laag pitje. "Eén persoon mag naar binnen, meer niet. Soms is dat mijn vrouw Patricia, soms de administratieve bediende. We hebben dat zo gedaan nog voor de lockdown-maatregelen in België zijn afgekondigd. Zelf kom ik helemaal niet meer buiten."

Lefevere is pessimistisch dat er snel weer zal worden gekoerst. Dauphiné, de Ronde van Zwitserland, de Tour: hij ziet het niet gauw gebeuren dat die worden gereden. En zeker niet op de geplande data.

Lees ook: Het ‘corona-proof’ dubbelinterview met huisanalist Tom Boonen en Mathieu van der Poel: “Beter borstelen we dit wielerjaar gewoon weg”

Prioriteit

Over 2021 is nog niet gesproken, zegt Lefevere. Dat Evenepoel grote olympische ambities koestert, dat hoef je Lefevere niet te vertellen. Hij is een koele minnaar van de Spelen. "Dat is iets voor landen, niet voor een WorldTour-ploeg als de onze die bij de Spelen geen enkel commercieel voordeel kan doen."

Toch zal Lefevere ook volgend jaar de olympische ambities van Evenepoel niet in de weg staan. "Dat is voor Remco een prioriteit, dat zal niet veranderen."

Dit jaar kreeg Evenepoel een aangepast programma, waarin de Spelen een prominente plaats kregen. Hij reed de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Hij zou de Tirreno-Adriatico rijden en daarna de Ronde van Catalonië. Zijn klassieke voorjaar bestond uit de Brabantse en Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En de Giro zou zijn laatste opstap worden naar de Spelen.

Giro uitrijden

Of zijn aanloop naar de Spelen in 2021 een copy-paste wordt van 2020? Lefevere: "Neen, het gaat er anders uitzien. In het begin van dit seizoen waren we aan het koersen met de rem op. Dat Remco dit jaar de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve zou winnen, dat hadden wij ook niet gedacht. Het gaat allemaal heel snel bij hem. Daar gaan we volgend jaar rekening mee houden."

"Ik weet niet hoe we dat volgend jaar gaan invullen", zegt Lefevere. "Zeker is dat hij een verfijnd programma krijgt. Alles mocht in 2020. We hebben aan Remco nooit gezegd dat hij San Juan of de Algarve moest winnen. We hebben hem wel gevraagd om iets te tonen in de Tirreno. De Giro? Die mocht hij zelf invullen. Als hij voelde dat zijn kaarsje uitging, dan mocht hij naar huis komen."

Dat wordt volgend jaar anders. "Als hij volgend jaar de Giro rijdt, dan zou het wel kunnen dat hij die uitrijdt. Met of zonder klassementsambitie, dat moeten we nog zien. We weten nog altijd niet hoe hij een Europese col boven 2.000 meter verteert."