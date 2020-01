Evenepoel komt goed weg na crash, ploeg dient klacht in Bart Audoore

27 januari 2020

05u07 4 UPDATE Oef, dat valt mee. Remco Evenepoel (20) kwam gisteren ten val in de eerste rit van de Ronde van San Juan, maar komt goed weg. Hij liep geen blessures op en zijn dure tijdverlies werd hem kwijtgescholden. Dankzij een klacht van de ploeg.

Evenepoel verloor zondag 1 minuut en 16 seconden op het peloton na een val in de finale. Dat had het einde van zijn klassementsambities kunnen zijn, maar ploegleider Davide Bramati verzette hemel en aarde om de uitslag te laten corrigeren. Dat zat zo: Evenepoel kwam samen met tientallen andere renners ten val op 3,5 kilometer van de streep toen een renner van Cofidis tegen een paar toeschouwers aanreed. Het domino-effect deed daarna zijn werk.

Evenepoel was boos: na de finish ging hij verhaal halen bij Guillaume Martin, maar het was duidelijk dat de Fransman geen schuld trof. Evenepoel had dat ook snel door. “Het gebeurde allemaal zo rap”, zei hij. “Ik weet niet wat er precies gebeurd is.”



Zijn collega had niks fout gedaan: wel stond het publiek te dicht bij de rijbaan. Een botsing was op die manier onvermijdbaar. Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe, ploegmaats van Evenepoel bij Deceuninck-Quick.Step, zagen het van dichtbij gebeuren. “Wij zijn het zeker”, zeiden ze. “Een supporter veroorzaakte de val. Iemand deed een beweging naar voor waardoor de helft van het peloton neer ging.”

De valpartij in beeld

#ICYMI A massive crash with 3.5 kilometers to go, caused by a spectator, in stage 1 of 🇦🇷@vueltasanjuanok #VueltaSJ #VueltaSJ2020 pic.twitter.com/0604hy4CJe World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Op tv-beelden was inderdaad te zien dat een aantal fans te veel risico namen. Evenepoel werd bij het incident geraakt aan beide schouders en zijn linkerflank, maar zonder veel erg. “Hij is in orde”, zei ploegdokter José Ibarguren Taus. “Hij heeft niet eens schaafwonden.”

Maar Evenepoel, die in zijn eentje als 76ste over de streep kwam, verloor wel kostbare tijd met het oog op zijn klassement. Dat zorgde zowel bij de renner als bij zijn bazen voor frustratie. “Een supporter die renners doet vallen, dat kan gewoon niet”, zei een opgewonden ploegleider Davide Bramati. “Wij dienen een klacht in bij de jury. Hier moeten ze rekening mee houden.”

Bramati deed de ene telefoon na de andere, verzamelde beeldmateriaal van de crash — er werd zelfs een oproep om video’s gelanceerd op Twitter — en vond steun bij zijn collega’s. Want ook Eduardo Sepulveda, een van de kopmannen van Movistar, en oud-winnaar Oscar Sevilla (Team Medellin) waren betrokken in de val. Zij verloren zelfs nog meer tijd: Sepulveda kwam binnen op meer dan vijf minuten, Sevilla eindigde op korte afstand van Evenepoel op 1’20’’.

De jury nam zijn tijd om de zaak te bestuderen, en besliste uiteindelijk in het voordeel van de getroffen renners. “Het is duidelijk dat een toeschouwer aan de oorzaak ligt van de crash”, was het oordeel. “Daarom worden alle getroffen renners in dezelfde tijd als de winnaar gezet.”

Dat zorgde voor opluchting in het kamp van Deceuninck-Quick.Step, want zo werd de Ronde van San Juan gered voor Evenepoel. Het verzachtte de pijn om de gemiste sprint van Alvaro Hodeg ook een beetje. De Colombiaan ontsnapte samen met het gros van zijn ploegmaats aan de val, maar verprutste het in de laatste honderden meters. Hij kwam veel te vroeg uit het wiel van zijn ploegmaat Van Lerberghe, waardoor hij te snel op kop kwam en overrompeld werd door de concurrentie in de laatste 50 meter. Rudy Barbier van Israel Start-Up Nation won de eerste rit voor Manuel Belletti van Androni Giocattoli. Hodeg werd vijfde.