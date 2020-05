Evenepoel jaar langer Europees kampioen tijdrijden: EK wielrennen uitgesteld naar 2021 XC

02 mei 2020

10u33 0 Wielrennen Het EK wielrennen in het Italiaanse Trento wordt door de coronacrisis uitgesteld naar 2021. Dat maakte de Europese Wielerunie (UEC) bekend. Elia Viviani en Remco Evenepoel blijven zo dus een jaar langer Europees kampioen.

Het EK stond dit jaar van 9 tot en met 13 september (middenin de Tour) in Trento gepland. Maar aangezien Italië zware klappen heeft gekregen tijdens de coronacrisis, besloot de Europese Wielerunie om het EK op te schuiven naar september 2021.

Er liggen twee opties op tafel voor 2021: 1-5 september of 8-12 september. De Internationale Wielerunie (UCI) zal de knoop doorhakken bij het samenstellen van de kalender van volgend jaar.

Wegkampioen Elia Viviani en tijdritkampioen Remco Evenepoel blijven zo een jaar langer Europees kampioen. Of ze dan ook in 2021 mogen blinken in hun Europese trui, is nog niet duidelijk.

