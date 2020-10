Evenepoel in Telefacts NU over val in Lombardije: “Het scheelde geen millimeter of ik was de rest van mijn leven verlamd” Bart Audoore

06 oktober 2020

23u01 1 Wielrennen Remco Evenepoel (20) vertelde het eerder al: hij is in de Ronde van Lombardije door het oog van de naald gekropen. Na de documentaire in Telefacts op VTM weten we ook wat hij precies bedoelde. “Ik had kunnen doodbloeden en ik had verlamd kunnen zijn.”

Evenepoel vertelde in Telefacts hoe hij twee keer door het kleinste gaatje is ontsnapt. “We hebben dat nog niet durven zeggen, maar ik heb héél veel geluk gehad”, zei hij. “Ik had een gesprongen adertje in mijn lies, dat hebben ze meteen moeten opereren in het ziekenhuis in Italië. Hadden ze dat niet gezien op de scan, dan was ik gewoon doodgebloed ‘in mijn been’.”

“Ook het tweede weet niemand, behalve de dokters: de breuk zat op één millimeter van mijn zenuw. Als die was geraakt, dan had ik mijn leven in een rolstoel moeten doorbrengen. Een nagelbreedte verder en het was gedaan geweest…”

Evenepoel kwam op 15 augustus ten val tijdens de Ronde van Lombardije. In de afdaling van de Muro di Sormano ging hij uit een bocht, hij viel acht meter diep in een ravijn en liep daarbij drie breuken in zijn bekken en aan zijn schaambeen op, plus een gekneusde long. De documentaire toont dat hij de moeilijke afdaling nochtans heel grondig had verkend. De ploeg had hem ook meermaals gewaarschuwd. Tijdens de eerste verkenning, drie dagen voor de wedstrijd, werd de renners gevraagd om de locatiebepaling op hun gsm aan te zetten. Evenepoel maakte daar toen nog een grapje over: “Stel dat ik sterf op de Muro, dan kunnen jullie me terugvinden.”

Op de dag van de wedstrijd voelde de kopman van Deceuninck-Quick.Step zich uitstekend. “Ik voelde me mentaal en fysiek meer dan honderd procent”, vertelde Evenepoel. “Ik heb qua gevoel nog nooit zo goed op een fiets gezeten als die dag. Alles verliep zoals ik het me had ingebeeld en zoals ik het wilde. Op de Muro had ik overschot. De koers verliep precies te perfect.”

Ook de familie van Evenepoel, die naar Italië was afgereisd, beleefde heel bange momenten. De ouders en vriendin van de renner volgden de finale in een koffiehuis in Bergamo, maar de minuten waarin ze zonder nieuws zaten over hun zoon en vriend leken uren te duren. Pakkende televisie. “De opluchting toen we hoorden dat hij bij bewustzijn was, kan je je niet inbeelden”, zei mama Agna. “Dat is het enige wat je dan wil horen. Al de rest had geen belang meer.”

Vriendin Oumi kon de paniek amper onderdrukken. Ze ging hyperventileren. “Ik weet niet of ik ooit gewend ga geraken aan dit soort dingen. Ik hoop dat het went. En nog meer hoop ik dat het nooit meer gebeurt.”

De documentaire gemist? Herbekijk hem dan nu via VTM GO!

Lees ook:

Remco Evenepoel maakt voor het eerst sinds zware val fietstocht op de weg: “Alles gaat veel sneller dan ik had durven dromen”