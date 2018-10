Evenepoel in regenboogtrui geklopt in juniorenkoers Heestert: "Niet hier dat ik mijn seizoen moest maken" Bart Fieremans

06 oktober 2018

19u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Niet Remco Evenepoel, maar Fabio Van Den Bossche stak zijn handen in de lucht aan de finish van de juniorenkoers in Heestert: de kersverse juniorenwereldkampioen was geklopt in de sprint van de enige wedstrijd in België dit jaar waarin hij zijn regenboogtrui kon dragen. Na een week vol verplichtingen voelde Evenepoel de weerslag: "Ik heb ervan genoten, maar zat niet superfris."

Evenepoel had zelf aangedrongen om nog één koers in België na het WK te rijden: hij wilde graag zijn afscheid bij zijn team nog met enkele ploegmaats delen en het was zijn enige kans om zijn regenboogtrui na zijn WK-triomf bij de junioren in het Oostenrijkse Innsbruck te showen voor zijn fans. En die schare supporters groeit snel aan: het dorpje Heestert bij Zwevegem had de eer om wereldkampioen Evenepoel in zijn juniorenkoers te verwelkomen. Volgens de lokale burgemeester kwam er vier keer meer volk opdagen dan de koers voor de beroepsrenners die Zwevegem in mei organiseert. "Het effect-Evenepoel", glimlacht burgemeester Marc Doutruingne.

Nog voor de start zag Evenepoel zich gehuldigd, ook na de finish zag hij zich omstuwd door fans en nationale media die speciaal voor het jonge wielerfenomeen uitgerukt waren. Niet dat hij erg inzat met het verlies in de sprint. Tijdens de koers in twaalf lokale ronden van 7 km had Evenepoel wel een gat van 45 seconden met een kopgroepje dichtgereden, maar bij de sprint aan de finish had Van Den Bossche de beste benen. Evenepoel vond het niet onlogisch na een helse week vol verplichtingen: "Ik heb van deze koers genoten. Het is niet hier dat ik mijn seizoen moest maken. Ik nam niet veel risico’s in de bochten. Er kwam vorige week ook heel wat op mij af. Voor de wedstrijd voelde ik dat niet echt. Maar tijdens de inspanning merkte ik dat de benen niet superfris waren. Daar moet ik ook mee kunnen omgaan, in een grote ronde zal het elke dag zo zijn. Het is natuurlijk toffer om met frisse benen te starten, maar het zij nu zo."

Evenepoel geeft wel toe dat hij snakt naar het einde van het seizoen. Volgend weekend rijdt hij nog één tijdrit in Frankrijk, de Chrono des Nations. Dan zit 2018 erop en mag hij zich na enkele weken rust klaarstomen voor zijn debuut bij de profs van Quick.Step. Met ploegmanager Patrick Lefevere zat hij deze week ook al aan tafel om het voorjaarsprogramma van 2019 uit te stippelen. Het is de bedoeling dat hij zijn nieuwe seizoen start in Argentinië en Colombia.