Evenepoel in het ziekenhuis na akelige val, Jakob Fuglsang wint de Ronde van Lombardije

15 augustus 2020

18u00 14 Wielrennen Het waren ijzingwekkende beelden. Remco Evenepoel kwam in de Ronde van Lombardije akelig ten val in de afdaling van de Muro di Sormano. Volgens de eerste berichten valt de schade gezien de omstandigheden mee bij onze landgenoot. Jakob Fuglsang (35) won ondertussen het tweede wielermonument van het seizoen. De Deen was George Bennett de baas in een beklijvende finale.

Wat zag het er goed uit voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot zat perfect op schema om toe te slaan in zijn eerste Ronde van Lombardije. De koers barstte los bij de beklimming naar Madonna del Ghisallo. Op weg naar het kerkje gewijd aan de patroonheilige van het wielrennen zette Dries Devenyns zich op kop voor Evenepoel. Deceuninck-Quick.Step dunde de gelederen stevig uit. De vlucht van de dag was eraan voor de moeite. Op de Muro di Sormano moest dan de grote schifting volgen.

En zo geschiedde. Onder impuls van Astana-duo Fuglsang-Vlasov reden op 50 kilometer van de aankomst nog een zevental renners samen. Daarbij een lucide Evenepoel, onze landgenoot leek alles onder controle te hebben. Tot dan de afdaling kwam. Sinds de valpartijen van Jan Bakelants en Laurens De Plus weten we dat de afzink van de Sormano geldt als een van de gevaarlijkste passages in het seizoen.

Net daar liep het mis voor Evenepoel. Achteraan het kopgroepje dook hij in een scherpe bocht over een muurtje. Een akelige val en ijzingwekkende beelden volgden. Gelukkig kwamen er snel berichten dat onze landgenoot bij bewustzijn was. Even later werd Evenepoel uit het ravijn getakeld en in een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Ondertussen bleef de koers in al z’n hevigheid verder woeden. De blokken van Astana en Trek-Segafredo namen de macht in handen. Op de Civiglio was het aan Fuglsang om zijn kaarten op tafel te gooien. Ploegmaat Vlasov en George Bennett waren de enigen die meekonden. Trek-ploegmaats Ciccone, Nibali en Mollema werden weggeblazen.

Op de San Fermo della Battaglia kwam dan het slotakkoord. Bennett wachtte de move van Astana niet af en ging als eerste aan. De Nieuw-Zeelander kreeg lik op stuk van Fuglsang. De Deen snelde in een mum van tijd naar een geruststellende voorsprong. Na Luik-Bastenaken-Luik mocht hij voor de tweede keer vieren in één van de vijf grote wielerklassiekers. Bennett werd tweede, Vlasov derde.

Al was het beste nieuws bij aankomst uiteraard de geruststellende berichten rond Evenepoel. Ploegleider Davide Bramati liet weten dat onze landgenoot gezien de omstandigheden oké is. De grootste schade zou een blessure aan het been zijn. Evenepoel moet nu in het ziekenhuis van Como de eerste onderzoeken ondergaan. Koers is dan even bijzaak.

First update on @EvenepoelRemco. He is at the Como hospital, where he is conscious and his condition is being assessed by the medical team. We hope to have more news soon.#ILombardia pic.twitter.com/QJwoOar9HD Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Fuglsang: “Ik ben gelukkig met deze zege”

Jakob Fuglsang was bij aankomst niet op de hoogte van de val van Remco Evenepoel. De Deen was blij met zijn zege. “Ik weet niet of het een meesterstukje was, maar ik ben alleszins heel gelukkig met deze zege. Ik had sowieso goede kans om te winnen, maar je moet nog altijd dat tikkeltje geluk hebben. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn. In een sprint was ik wellicht ook sneller geweest dan Bennett, maar ik voelde dat ik sterk genoeg was en kon de kans om zelf te gaan niet laten schieten.”

