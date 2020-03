Evenepoel houdt Vuelta-deur op een kier en hoopt op uitzondering voor profs: "Anders ga ik twee keer 50 km fietsen” GVS

26 maart 2020

Hij denkt na over de Vuelta, maar mogelijk rijdt Remco Evenepoel (20) pas volgend jaar zijn eerste grote ronde. Het WK blijft namelijk het grote doel. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step is ook vooral blij dat hij, in tegenstelling tot enkele collega's, nog buiten kan trainen. Hij hoopt dan ook dat profs wél nog lange fietstochten kunnen maken. "En anders ga ik twee keer 50 km fietsen", lacht de youngster als reactie op een opmerking van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem

Aan de Giro en de Olympische Spelen - “Ik moest wel een traantje laten” - moet Evenepoel niet meer denken. Maar omdat het coronavirus zo moeilijk in te schatten valt, is het ook voor de 20-jarige topper van Deceuninck-Quick.Step lastig om nieuwe plannen te maken. “We kunnen niet weten welke races nog geannuleerd zullen worden en welke wél zullen doorgaan”, vertelt hij in een gesprek via videochat. “Ik hoop in juni opnieuw te kunnen koersen, al zal dat mits enkele maatregelen zijn.” Evenepoel bevestigde wel dat hij de Tour de France - die voorlopig hardnekkig overeind blijft - níét zal rijden. “De Ronde van Frankrijk is de lastigste rittenkoers, door het totaalpakket. Ik heb nog geen ervaring met grote rondes. Het zou dus niet slim zijn om de Tour meteen als eerste grote ronde te rijden”, aldus Remco.

Ik moet aan het herstel denken, ik kan nooit 100 procent zijn op het WK als ik eerst de Vuelta heb gereden Evenepoel over eventuele deelname aan de Vuelta.

Wat wel een (kleine) mogelijkheid is: de Vuelta. Die staat van 14 augustus tot en met 6 september 2020 op het programma. “Ik heb er al aan gedacht ja. Maar het WK, dat twee weken na het einde van de Vuelta valt, blijft mijn grote doel. Ik moet aan het herstel denken, ik kan dan nooit 100 procent zijn op het WK als ik eerst de Vuelta heb gereden. Kijk naar Primoz Roglic. Hij won de Vuelta, maar was op het WK minder. Bovendien heb ik nog andere mogelijkheden in de periode voor het WK. Ik kan net als vorig jaar naar de Ronde van Duitsland, of ik kan naar de BinckBank Tour. Maar het is op dit moment allemaal zo moeilijk om te plannen, want het is heel belangrijk dat het virus 100 procent weg is alvorens we er weer aan beginnen. Ik heb wel één groot voordeel: na twee weken intensief trainen ben ik normaal terug in vorm.”

Dan maar volgend jaar het debuut in een grote ronde? “Ik vind het jammer, maar het is geen schande. Ik ben nog jong, ik kan nog een jaartje rijpen. Dus misschien is het wel een voordeel. Dan gebruik ik volgend jaar die eerste grote ronde als voorbereiding op de Spelen. Want die zullen ook volgend jaar het grote doel zijn.”

Afwas en FIFA

Belgisch fietswonder of niet, ook Remco Evenepoel moet in deze crisistijden zoveel mogelijk binnen blijven. Waar houdt de man uit Schepdaal zich ‘in z’n kot’ mee bezig? “‘s Morgens maak ik een fietstochtje. Gelukkig mogen wij in België nog steeds trainen, het zou ook stom zijn om dat te verbieden, want onderzoeken raden het net aan. Mocht dat niet meer mogen zoals in Frankrijk, zou ik echt zot worden. Dus we mogen hier in België nog van geluk spreken.” Pieter De Crem opperde gisterenmiddag, na klachten van de politie over ietwat onduidelijke regels, dat “een fietstocht van 50 kilometer helaas niet meer kan”. Evenepoel reageerde verrast. “Is dat hier in België gezegd? Ja, ik weet niet of ik dat plan zal volgen. Als het dan echt zo is, dan zal ik misschien twee keer per dag 50 km afleggen (lacht).”

In de namiddag is het vooral relax. Ik moet me zien bezig te houden, al loop ik soms wel op de toppen van mijn tenen. Maar ik kijk dan een serie, of ik speel soms uren FIFA met mijn vrienden Evenepoel

De maatregel komt er omdat agenten moeilijkheden hebben om de regels te interpreteren en af te dwingen. “Ik begrijp dat ze het daar misschien moeilijk mee hebben, maar wij zijn wel professionele atleten, we moeten kunnen trainen. Voor ons kunnen ze dan misschien andere regels maken zodat we onze trainingen goed kunnen afwerken. Ik begrijp het ergens wel hoor. Ik heb er al over nagedacht, ik zie ook wat er gebeurt. Je ziet meer en meer mensen wandelen, heel veel grote groepen mensen op plaatsen. Dus de regels die zijn gemaakt om niet te veel samen te komen, vallen zo een beetje in het water. Dus ja, misschien is het goed om regels te verduidelijken, maar ik hoop dan toch op een uitzondering voor de profrenners.”

En waar houdt Evenepoel zich mee bezig na de training? “In de namiddag is het vooral relax. Ik moet me zien bezig te houden, al loop ik soms wel op de toppen van mijn tenen. Maar ik kijk dan een serie, of ik speel soms uren FIFA met mijn vrienden. (lacht) Dan sturen we ondertussen berichtjes naar elkaar van: ‘haha, jij hebt verloren.’ Dat is wel plezant. En ik help ook mee in het huishouden hé. De afwas, koken, de was ophangen. Dat is een goede les voor later. Het is vooral belangrijk dat je niet in herhaling valt met de dingen die je doet.”