Evenepoel: "Hopelijk kan ik al eens mee boven komen met de eersten. Maar als me dat niet lukt, is dat helemaal niet erg"

08 januari 2019

20u34

Bron: Belga 0 Wielrennen Remco Evenepoel maakt in 2019 zijn debuut in het profpeloton. Eind januari wordt hij pas 19 en dan bevindt hij zich in Argentinië, voor zijn eerste profkoers.

Er was enorm veel belangstelling voor de Vlaams-Brabander op het persmoment van zijn team Deceuninck - Quick-Step, maar zelf blijft hij er rustig onder. “Het is fijn dat er veel mensen in mij geïnteresseerd zijn, maar ik ben daar niet mee bezig. Ja, er komt veel op mij af, maar ik ga er rustig mee om.”

Bij de ploegpresentatie kreeg Evenepoel de meeste aanvragen voor interviews, hoewel hij slechts neoprof is. Wel één met een dubbele wereldtitel op zak in het tijdrijden en op de weg bij de junioren en een hoop andere zeges in 2018. Dus slaat hij de beloften over en gaat hij in 2019 al meteen bij de profs aan de slag. Vorig jaar was hij nog te gast bij Quick-Step Floors op de stage, volgde hij het persmoment vanuit een hoekje, nu waren de schijnwerpers op hem gericht. “Dat is fijn, maar het doet me weinig. Ik ben al blij dat ik hier op stage ben met de profs. Ik was al heel professioneel met mijn vak bezig, maar hier op een stage is het nog extremer, tot in de details en ik leer heel veel bij. De ploegmaten staan me met raad en daad bij, dat is wel plezant.”

De renner is ambitieus, maar mag dat in zijn eerste jaar bij de profs? “Natuurlijk mag je verwachtingen hebben, als je dat niet hebt, ben je niet goed bezig. Ik mag ook dromen en mijn droom is om bergop zo lang mogelijk mee te gaan. Zeker op een aankomst bergop, omdat men daar echt voluit gaat. In de UAE Tour zou ik me graag in die rit met finish op een top eens willen meten, wil ik mijn mannetje staan en hopelijk kan ik al eens mee boven komen met de eersten. Als me dat niet lukt, is dat helemaal niet erg. Als het me wel lukt, zoveel te beter. Wie weet los ik al na twee kilometer bergop en dan is dat maar zo. Dan moet ik daar vrede mee nemen.”

“Ik wil beetje bij beetje mijn grenzen verleggen en dat doe je door die koersen te rijden. Ik heb nog zoveel te leren, ik moet nog veel sterker worden. Je moet van mij ook niet verwachten dat ik het op het vlakke zal doen, ik moet het hebben van aankomsten bergop en lastige etappes. Ik start zonder al te grote doelstellingen, maar wil me zo veel mogelijk meten, me geven in de koersen die ik rijd.”

Evenepoel start in de Vuelta San Juan op 27 januari, daarna volgt de UAE Tour van 24 februari tot 2 maart. Dan gaat de riem er even af en rijdt hij twee Vlaamse koersen: Nokere Koerse op 20 maart en de Bredene Koksijde Classic op 22 maart. “Ik kijk er wel naar uit om op Vlaamse bodem te koersen, maar die wedstrijden zijn niet meteen spek voor mijn bek. Het zal goed zijn voor mij om ook te leren hoe het er daar aan toe gaat.”