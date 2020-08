Evenepoel heeft in Lombardije afspraak met de geschiedenis: “Favorietenstatus? Ach, ik kan er wel mee om” Joeri De Knop in Italië

14 augustus 2020

05u00 0 Wielrennen Zalige ‘famous last words’ van Remco Evenepoel (20). De volgende 250 lijnen zijn volledig de verdienste van de jongen zelf, stralend in al zijn glorie. Zelfverzekerd, zonder arrogant te worden. Met respect voor zijn eerste Monument ooit dat hij zaterdag aanvat als topfavoriet, de Ronde van Lombardije. “Favoriet? Het bezorgt me meer motivatie dan stress.”

Daar sta je dan, aan de vooravond van je eerste klassieke Monument. Hoe voel je je?

“Super-, super-, super­enthou­siast! Samen met Luik-Bastenaken-Luik is dit mijn favoriete eendagswedstrijd. Altijd tof koersen hier. Italië cultiveert wielrennen, wat voor een aparte sfeer zorgt. Ik zag de wedstrijd al heel vaak op tv. Nu rijd ik zelf mee. Dat maakt het heel bijzonder. Niet dat me ‘iets speciaals’ is bijgebleven uit het verleden. De zeges van Philippe Gilbert (2009, 2010, red.), ja. Hopelijk gebeurt er morgen ‘iets speciaal’ dat me bijblijft. (lacht) En kan ik geschiedenis schrijven.”

Ik las in jullie krant welke uitdagingen me nog allemaal wachten. Fijn. Ik hou wel van een uitdaging Remco Evenepoel

Daar zeg je wat. In 1969 gebeurde alvast ‘iets speciaals’. De ­betreurde Jean-Pierre Monseré won en is tot vandaag nog steeds de jongste naoorlogse winnaar van de Ronde van Lombardije. Jij kan daar verandering in brengen.

“Ik las in jullie krant welke uitdagingen me nog allemaal wachten. Fijn. Ik hou wel van een uitdaging. Het geeft me extra motivatie. Maar ik maak er geen obsessie van. Gebeurt het, dan is het mooi meegenomen. En hoop ik voor een tijdje de jongste te blijven. Misschien wel voor eeuwig.”

Wat heeft de parcoursverkenning jou geleerd?

“Ze heeft me nóg blijer gemaakt dan ik al was. Ik heb de laatste 130 kilometer uitgepluisd en alle cruciale punten opgeslagen in mijn hoofd. De conclusie is dat deze race me nóg beter moet liggen dan de Clásica San Sebastián (die hij vorig jaar won, red.). In de laatste drie, vier uur krijg je amper nog een recuperatiemoment. Vooral de laatste 80 kilometer, vanaf Madonna del Ghisallo, zijn superzwaar. Van dan af zit er geen meter vlak meer in. De beklimmingen in de slotfase laten toe om het verschil te maken. En eigenlijk ligt de finish boven op de top van San Fermo della Battaglia. Dáár moet je de wedstrijd al gewonnen hebben. Want daarna is het afdalen tot de finish.”

“Ook het weer speelt trouwens in mijn voordeel. Hitte, zon, zo goed als windstil. Dat zijn omstandigheden waarin ik doorgaans heel goed presteer.”

Zo’n titel als ‘alle ogen gericht op Remco’, doet dat wel iets met een mens. Maar het bezorgt me meer motivatie dan stress Remco Evenepoel

Je collega’s in het peloton zijn het er gloeiend over eens: jij bent, met voorsprong, de grote favoriet.

“Mijn eigen schuld, zeker, na wat ik de voorbije weken heb getoond? (lacht) Ach, ik kan wel om met die status. Hij wordt me al toebedeeld sinds het WK junioren, twee jaar geleden in Innsbruck. Pas op, als je zo’n krantentitel ziet staan als ‘alle ogen gericht op Remco’, doet dat wel iets met een mens. Maar het bezorgt me meer motivatie dan stress. Niet dat ik kick op zo’n favorietenrol, maar ik haal er eerder posi­tieve dan negatieve energie uit. Het maakt deel uit van mijn persoonlijkheid, van mijn ‘natuur’. Als er al sprake is van druk, komt die van mezelf. Maar ook niet in die mate dat, als ik mijn doel niet realiseer, ik me zou... straffen, of zo. Ik kan er alleen maar voor zorgen dat ik er klaar voor ben. En dat ben ik. Ik voel me gewoon goed, knoop aan met het vormpeil dat ik voor ogen had. Perfecte timing, wat dat betreft. En, belangrijker: samen met coach Koen Pelgrim en de rest van de ploeg heb ik me nog nooit zó minutieus voorbereid op een wedstrijd als nu.”

De Colma di Sormano ligt op ­ongeveer... 50 kilometer van Como. Been there, done that. Zin in een nieuwe solo?

“Haha, ja, maar er volgt een lange afdaling op. En dan wenkt de ­Civiglio al... De etappe in Polen die ik won, bood me de enige kans om toe te slaan met het oog op de eindzege. Wachten en controleren had geen zin. Niet dat ik een solo van 50 kilometer in gedachten had. 20, was het originele plan. Maar ja, het gebeurde gewoon. Het was een impuls. Ik zag nog slechts een twintigtal jongens rond me. En niet te veel ‘koppeltjes’. ‘Nú gaan’, dacht ik. Het draaide goed uit.”

Ben je voor de rest nog iets wijzer geworden in de Ronde van Polen wat betreft je mogelijkheden?

“Ja. Ik heb mezelf ervan overtuigd dat ik niet enkel op langere beklimmingen mijn ding kan doen. Maar ook in het kortere, explosieve werk. Dan heb ik het niet over ‘Vlaamse’ hellingen van 500, 600 meter, waarop je moet sprinten van voet tot top. Wel over 10 à 15 minuten-inspanningen. Het doet me geloven dat ik ook goed moet kunnen presteren in de Ardennenkoersen. En in Lombardije. Het was een belangrijk signaal.”

Hoe sterk is jouw ploeg?

«Ze is er klaar voor, zagen we woensdag nog in de Ronde van Piemonte. Iedereen is in bloedvorm. Een jonge roedel met Dries (Devenyns, red.) als ervaren opperwolf. Ook Pieter (Serry) en Mikkel (Honoré) zijn jongens die de hele dag blíjven rijden. Het vertrouwen in hen en mezelf is groot. En dat is de sleutel tot succes. Ideaal zou zijn dat we met drie, vier pionnen – mij incluis – aan de voet van de Sormano komen. Dan moeten we in staat zijn om het tot in Como te controleren.”

Hoe Van Aert koerst en wint: indrukwekkend. Ik kan alleen maar blij zijn dat ik Belg ben. En trots zijn op Wout Remco Evenepoel

Geef eens één reden waarom je zaterdag níet wint?

“Conditie is één zaak, maar er zijn nog andere factoren die beslissen over winst en verlies. Pech. Lek rijden op een slecht moment, bijvoorbeeld. Een racesituatie die anders uitdraait dan je verwachtte. Dingen die kunnen gebeuren, eigen aan koers.”

Vormen ook de schitterende resul­taten van Wout van Aert een drijfveer voor je?

“Absoluut. Ik kan alleen maar blij zijn dat ik Belg ben. En trots zijn op Wout. Hoe hij koerst en wint, de hoeveelheid kracht die hij in zijn sprints pompt: indrukwekkend. Die spurt van hem is een belang­rijk wapen in de finale van een zware wedstrijd. Hij wéét dat hij het in de laatste 200 meter nog kan afmaken.”

“Eindeloos respect voor wat hij realiseert, hoor. Ik kan dan wel uitleggen waarom een rittenkoers winnen geen evidentie is. Maar een ééndagsrace, en al zeker een Monument, is dat ook niet. Je hebt geen andere dagen om iets recht te zetten. Het is alles of niets.”

‘Deze droom blijft duren’, riep Van Aert na zijn ritzege in de Dauphiné. Is dat ook een beetje jouw persoonlijk gevoel, dat je één grote droom beleeft?

“Wouts zeges zijn uiteraard van een ander type en een ander niveau. Maar vier rittenkoersen ­rijden en ze alle vier winnen: dat kan je toch ook een droom noemen, ja. Ik zit nu aan negen overwinningen. ‘Voor een ronde­renner is dat echt crazy’, vindt roomie Dries Devenyns. ‘Hou er rekening mee dat je enkel rittenkoersen van één week reed. Samengeteld kreeg je dus een kans of twintig om te scoren’, redeneert hij. (lacht) Als ik er zo over nadenk, is het inderdaad maf.”

Hoe heb je het nieuws van de annu­latie van het WK in Aigle/Martigny onthaald?

“Doodjammer is het. Temeer omdat ik ook al een paar voorbereidingen had gepland in Zwitserland. En ik specifiek aan het trainen was op steile beklimmingen. Dat vervalt nu. Maar naar verluidt is de UCI op zoek naar een oplossing: een gelijkaardig parcours in een ander land. Hopelijk slaagt ze daar in. Ik duim heel hard mee.”

Tot slot: hoeveel deugd deed het jou om Fabio Jakobsen woensdag op eigen kracht naar het vliegtuig te zien stappen dat hem vanuit Polen weer huiswaarts vloog?

“Geweldig, hé. De foto ging meteen rond hier. Wat een sterke beer is Fabio toch. Als ik mijn gemoedstoestand nu vergelijk met de nacht na de crash: dag en nacht verschil. Onbeschrijfelijk, hoe Dries en ik ons toen voelden. We hebben misschien twee uur vast geslapen. Ken je dat? Je kruipt in bed, doet je ogen dicht, maar tien minuten later sperren ze opnieuw wijd open en lig je naar het plafond te staren. Ik zat net achter de crash en zag alles opnieuw vliegen. Pfff. Om eerlijk te zijn: het is een enorme opluchting om vast te stellen dat hij op deze manier uit die doodsmak komt. Respect voor hoe hard hij heeft gevochten.”

Lees ook.

De records die Evenepoel nog kan breken: jongste naoorlogse Monumentenwinnaar en opvolger van Jempi Monseré (+)

Wint Evenepoel met Ronde van Lombardije eerste Monument? Kijk zaterdag LIVE op HLN.be

Na verkenning heeft Evenepoel nóg meer vertrouwen voor Lombardije: “Nog nooit een koers zó goed voorbereid”