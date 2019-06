Evenepoel: "Had zeker niet durven te dromen van het podium" Redactie

27 juni 2019

20u00

Bron: VTM NIEUWS 0 Wielrennen “Ik had zeker niet durven te dromen van het podium”, vertelde Remco Evenepoel na zijn bronzen medaille op het BK tijdrijden. “Ik wou vandaag mezelf testen om te zien waar ik kwam tussen de échte tijdrijder en ik sta er gewoon tussen.”

“Het was leuker geweest als er iemand van onze ploeg had gewonnen, maar als je ziet wat het verschil is, dan is Wout de verdiende winnaar”, vervolgde het toptalent. “Ik heb best wel gepiekt naar deze periode. Dit was een eerste test op een lange tijdrit. Ik kon een mooi egaal tempo blijven rijden, maar de wind was wel supersterk hier. Ik mag tevreden zijn, ja. We focussen in de toekomst op de grote rondes, het is leuk om te zien dat ik het tijdritaspect al in me heb. Nu nog dat andere en dan komt het hopelijk wel in orde.”