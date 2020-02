Evenepoel: “Er zijn belangrijkere dingen dan koers”, waarop Maes: “Nog nooit zo’n kopman met zo veel klasse gezien” ODBS/MCA

20 februari 2020

19u31 26 Ronde van Algarve Een erg geëmotioneerde Remco Evenpoel, meteen na zijn nieuwste staaltje wielerklasse in de Ronde van de Algarve. De youngster was enerzijds bijzonder diep gegaan na een ultieme krachtinspanning, anderzijds werd hij overmand door emoties na het persoonlijke drama dat zijn collega Nikolas Maes vorige week te verwerken kreeg.

Opnieuw sloeg Evenepoel op zijn 20ste iedereen met verstomming. Nu ook winst bergop. En weer was hij ook groots na de race. “Vanmorgen heb ik mijn vriendin gezegd dat ze zeker televisie moest kijken. Het is voor haar niet altijd gemakkelijk om samen te zijn met een sportman. Daarnaast dacht ik aan mijn ouders, die ook moeten leven met een sportman die best wel veeleisend kan zijn. Over wat Nikolas en zijn vriendin is overkomen, heb ik het gisteren op de kamer nog met Iljo Keiss gehad. Ik heb hem gezegd dat ik een zege op zou dragen aan hen en dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook een klein zegegebaar gemaakt voor hen, omdat er in het leven belangrijker dingen zijn dan een koers winnen. Dus is de zege voor Nikolas, zijn vriendin en zijn familie, mijn ouders, mijn vriendin.”

“Bedankt, Remco”

De reactie van Nikolas Maes liet niet op zich wachten. Op zijn InstagramStories looft hij Remco. “Ik heb in mijn carrière al veel kopmannen zien passeren, maar iemand op zo’n jonge leeftijd zo’n klasse zien etaleren zowel op als naast de fiets is nieuw voor mij. Mijn vrouw en ik danken je voor het opdragen van je zege aan ons tweede zoontje Maurice en bewonderen jouw persoonlijkheid.”

Evenepoel pakte uit met alweer een straf nummer. In de slotmeters schoot hij op machtige wijze weg, om finaal Schachmann van zich af te houden. “Dit is geweldig. Ik volgde op de klim en ik voelde dat ik nog iets had in de laatste 500 meter. Het is perfect gelukt. Er wachten me nu nog enkele zware dagen. Zaterdag zal het erop aankomen om het geel met de ploeg te verdedigen, zondag sta ik voor een persoonlijk grote uitdaging (dan volgt de afsluitende tijdrit van 20 kilometer). Hopelijk kan ik de gele trui meenemen.”

Zoals ook VTM-journalist Merijn Casteleyn in Alto da Foia aanhaalde: ‘nu moet je voor de eindzege gaan, Remco’. De reactie van Evenepoel, lachend: “Ik heb het mezelf geflikt ja.”

¡Emocionante ver así a Evenepoel! pic.twitter.com/hMxO4edhlr Diego Vos ~ Ciclismo(@ diegovos_) link

“Het was echt een hectische dag, met een intensieve start en veel aanvallen”, aldus Remco ook nog. “Daarna begonnen we te controleren met Iljo. Maar het bleef zwaar, er werd hard gekoerst en toen we aan de laatste klim begonnen legden UAE en Ineos een heel strak tempo op. Ik voelde op het einde dat ik nog iets over had en ik heb er het maximale uitgehaald. Dit is een mijlpaal in mijn carrière, een nieuwe stap die ik heb gezet. Ik heb kunnen tonen wat ik in mij heb en dat is ook voor de ploeg belangrijk, want ze hebben hier de hele dag voor mij gewerkt. Dit is een grote dankjewel voor hen.”

“Vrijdag is het weer aan Fabio Jakobsen. We gaan voluit om hem aan een tweede ritzege te helpen. Daarna wordt het tot en met zondag bikkelen om die gele trui te behouden. De rit van zaterdag wordt ook heel belangrijk, met een steile korte aankomst. Ik laat het op me afkomen. Ik kijk niet naar één tegenstander voor dat klassement, het gaat niet alleen om Schachmann, er zijn hier nog jongens die kunnen winnen. Het veld is sterk, er mag gewoon niemand meer wegrijden, zonder dat ik mee ben.”

Evenepoel bewees vandaag ook dat hij explosief uit de hoek kan komen, een zwak puntje werd de voorbije maanden soms gesteld. “Ik ben de voorbije winter een pak sterker geworden. Ik heb hard aan die explosiviteit gewerkt en vandaag is het er een eerste keer uitgekomen, zowel voor mijn coach, als voor mij is dat een mooi cadeau. Ik ging in de laatste 500 meter en ik had meteen een groot gat, ook al stond er best wel een strakke tegenwind in die laatste rechte lijn. Ik moest echt vol gaan tot aan de meet en ik hield ook stand. Het maakt niet uit hoe je wint, of het nu met één centimeter is of een fietslengte, een overwinning is een overwinning.”