Evenepoel en co zijn klaar voor virtuele Ronde van Zwitserland: “Het belooft opwindende indoor race te worden” ABD

22 april 2020

08u49

Bron: Belga 0 Wielrennen Vanavond staat de eerste rit in de virtuele Ronde van Zwitserland, de ‘Digital Swiss 5', op het programma. Een vijfdaagse op rollen. Met Remco Evenepoel als een van de speerpunten.

Evenepoel, O. Naesen, Van Avermaet, Alaphilippe, Wellens, Campenaerts, Kwiatkowski, Matthews, Nibali en ga zo maar door. Aan grote namen geen gebrek in de virtuele Ronde van Zwitserland, die vanavond van start gaat. De renners op rollen krijgen de komende vijf dagen telkens een etappe voorgeschoteld van 26 tot 46 kilometer lang en heel wat hoogtemeters. Een algemeen klassement is er niet, het gaat dus enkel om de dagzeges.

Remco Evenepoel heeft er alvast zin in. “Ik had het er onlangs over met de jongens en ze kijken er allemaal naar uit. Het zou echt leuk moeten worden”, blikt hij vooruit. “We weten niet meteen wat we moeten verwachten, maar een ding is zeker: het belooft een opwindende indoor race te worden. Dit is meer dan welkom in deze rustige en vreemde tijden waarin wegwielrennen is afgelast. Het is goed nieuws voor ons en voor de fans, en ik ben zeker dat ze zullen kijken en supporteren voor de Wolfpack!” Evenepoel nam eerder al deel aan de virtuele Ronde van Vlaanderen. De zege daarin was weggelegd voor Greg Van Avermaet.

Elke rit is te bekijken op Eleven Sports 3, dagelijks vanaf 17.15 uur. Ook via de sociale media van Velon en de wielerteams kunt u de ‘Digital Swiss 5' volgen.