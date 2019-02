Evenepoel eindigt meteen als negende en pakt jongerentrui, Ierse spurter Bennett wint slotrit in San Juan JDK/ODBS

03 februari 2019



Remco Evenepoel ging van bij het startschot van de zevende en laatste rit, het traditionele slotcriterium over 141,3 kilometer op het Circuito Circunvalaçion in San Juan, in de aanval. Hij reed een tijdje alleen voor het compacte peloton uit en kreeg dan het gezelschap van Gaviria, Eisel, Rosas, Rodriguez en Prado. De ontsnapping ging uiteindelijk niet door. Evenepoel reed nog lek en werd na depannage door Max Richeze terug in het peloton geloodst. In de massaspurt haalde Sam Bennett het. De Ierse spurter nam over van zijn Bora hansgrohe-ploegmaat Peter Sagan en klopte Quick.Step-spurter Hodeg. Daarna Baska, Beletti en Sagan, zodat Bora-hansgrohe drie renners in de top vijf parkeerde. Cavendish had pech en reed lek in de slotkilometer. De eindzege gaat naar de Colombiaan Winner Anacona. Evenepoel eindigt als negende en pakt het jongerenklassement, Benoot tiende.

