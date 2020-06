Evenepoel dwingt Froome tot het uiterste: “Ik zal mijn grenzen moeten verleggen” GVS

06 juni 2020

13u45 0 Helden “Door deze supertalenten moeten we onze grenzen verleggen.” Chris Froome is zich bewust van drie aanstormende coureurs die de wielerwereld zullen veroveren, onder wie ook Remco Evenepoel. “Want wat zij op zo’n jonge leeftijd al presteren, is eigenlijk niet te vatten.”

Chris Froome moet harder knokken dan ooit tevoren. Na zijn zware val en bijhorende operaties in de Dauphiné van juni vorig jaar heeft de 35-jarige Brit een ellenlange revalidatie achter de rug. Maar er is meer: ook het aanstormend talent doet hem nog een versnelling hoger schakelen, zo vertelt de viervoudige Tourwinnaar in het Nederlandse magazine Helden. Ook Evenepoel, dus.

Deze supertalenten leggen de lat een flink stuk hoger. Daardoor moet ik in elk aspect op zoek naar verbeteringen. We moeten onze grenzen verleggen Chris Froome

“Remco Evenepoel (20), Tadej Pogačar (21) en Egan Bernal (23). Ze zijn fenomenaal. Hoe goed zij op zo’n jonge leeftijd al presteren, is eigenlijk niet te vatten. Maar ik vind dit alleen maar mooi, want zij zorgen voor een geweldige boost in het wielrennen.”

Lat

En dat Froome tijdens de coronacrisis in Monaco nóg harder werkte. “Want zij zorgen ervoor dat de veteranen een nieuwe uitdaging krijgen. Hun ontwikkeling is een drijfveer voor mij en andere oudere coureurs om extra hard hun best te doen. We kunnen ons niet blijven voorbereiden op de grote rondes op de manier dat we de voorbije jaren deden. Dat volstaat niet meer. Deze supertalenten leggen de lat een flink stuk hoger, en daar zal ik aan moeten voldoen. Ik moet op elk aspect naar verbeteringen op zoek. Dat gaat over voeding, maar ook over trainingsmethodes. Als we deze jongens willen verslaan, moeten we we onze grenzen verleggen.”

Merckx

Toeval of niet, in een interview met het Italiaanse La Stampa schetst Tourwinnaar Bernal vandaag de honger van die jonge garde. En dat voor hem the sky the limit is. “Ik wil de drie grote rondes winnen”, viel de Colombiaan met de deur in huis. Eerst wil hij dit jaar in de Ronde van Frankrijk zijn titel verlengen, in 2021 mikt hij vol op de Giro. “Dat is een ronde die me aanspreekt. Als ik meedoe, is het om te winnen. Nadien wil ik hetzelfde doen met de Vuelta. Het lijkt me fantastisch om alle grote rondes te winnen en zo onderdeel te zijn van de wielergeschiedenis.” Zeven renners konden dat huzarenstukje al volbrengen: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi en Vincenzo Nibali.

“Als ik 100 procent in topvorm ben, ga ik mij niet opofferen voor anderen in de Tour”, dropte Bernal begin vorige maand een bommetje in het Ineos-kamp. Aansteken van vuurwerk dat Froome niet nodig achtte. Maar Bernal wil geen onrust en zegt een goede verstandhouding te hebben met zijn collega’s. “Ik heb een prima band met Froome en Thomas. We zijn eerlijk tegen elkaar, als echte professionals. Zoals altijd zal het koersverloop bepalend zijn, maar ik heb veel vertrouwen in het team en in de strategie die ons naar de Tour-zege moeten brengen.”

Lees ook:

Bernal en co. krijgen uitzonderingsmaatregel en zullen naar Tour kunnen reizen

Froome dient contract bij Ineos uit, maar komende Tour wordt wellicht allesbepalend