Evenepoel daags na zege in Clásica San Sebastián: “Ik ben klaar voor het EK tijdrijden” XC/DVDE

04 augustus 2019

14u06

Bron: VTM 1 Wielrennen Remco Evenepoel zette gisteren de wielerwereld op z’n kop. Het 19-jarige supertalent soleerde naar de zege in zijn allereerste klassieker op WorldTour-niveau: de Clásica San Sebastián. Zijn volgende doel wordt het EK tijdrijden. “Ik ben er klaar voor.”

“Het was hectisch om na de koers de vlucht te halen, maar uiteindelijk is alles goed afgelopen”, aldus Evenepoel bij VTM NIEUWS. “We hebben gisteren dan nog iets gedronken in het café van Wilfried Peeters en nadien ook in mijn supporterslokaal.” En dat terwijl hij donderdag het EK tijdrijden moet afwerken. “Ik heb tijd genoeg om te rusten en zo fris aan de start te komen. Ik ben er klaar voor: zowel fysiek als mentaal.”

“En dat Eddy Merckx zegt dat ik mogelijk nog beter dan hem word? Mooie woorden, maar het wordt heel moeilijk om zijn palmares te evenaren. Daarnaast klopt het ook dat ik het WK niet bij de beloften ga rijden. Ik ben voltijds prof, dus ik zou het belachelijk vinden om de plek van een belofte af te nemen. Bij de profs hebben we trouwens 7 à 8 renners die de titel in Yorkshire kunnen pakken.”